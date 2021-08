“Aperturas sostenidas y progresivas”: las tres etapas que plantea el Gobierno

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que a partir de este sábadoLo hizo al encabezar una rueda de prensa junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con quien dio detalles del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el queEl jefe de Gabinete afirmó que a partir del avance de la campaña de vacunación y de la evolución favorable de la situación epidemiológicaAnte este escenario, explicó queDijo que “se mantendrá el semáforo epidemiológico para las áreas técnicas de epidemiología y que se trabajará muy de cerca con el Ministerio de Educación en relación con el monitoreo” de las clases presenciales.Tres etapas de aperturasSobre las próximas aperturas anunciadas por el Gobierno, Vizzotti dijo que se desarrollarán en tres etapas, que no tienen fecha sino queLa primera etapa, denominadase dará en conjunto con el “desafío de llegar a completar los esquemas de inmunización en la mayor cantidad de personas posible”, y traerá aparejado el “aumento de los aforos y las reuniones sociales”.En una segunda etapa, se avanzará en ellos encuentros al aire libre sin límites de personas; la realización de eventos masivos; viajes grupales para personas vacunadas; uso de barbijos solo en lugares cerrados y transporte público; y la apertura de fronteras para recibir a extranjeros vacunados.“Y en la etapa tres, en relación con laque tanto esperamos, se avanzará hacia las actividades sin aforos; reuniones sociales sin límites; eventos masivos sin aforo; la reactivación total del turismo y llegar a la no obligatoriedad del uso del barbijo”, cerró la ministra.Desde Casa Rosada, Fernández aseguró que las nuevas medidas se dan gracias a la campaña de inoculación, que permitirá también el crecimiento de la economía, previsto, según el Presidente, de 7 por ciento para este año y de 4,5 por ciento para el que viene.“Los avances en la vacunación nos permiten recuperar más actividades de manera segura y avanzar en aperturas responsables y progresivas, el decreto de hoy será el primer paso de ese plan”, dijo Fernández en un mensaje grabado.“Desde mañana ampliaremos la cantidad de personas que se pueden reunir y así también avanzaremos con la presencialidad escolar”, explicó y destacó que gracias a las vacunas “incluso si aumentan los casos, no se incrementará la cantidad de internaciones y de fallecidos”.Por otra parte dijo que el público podrá volver con “aforos progresivos a eventos masivos al aire libre” y también que habrá “viajes grupales de personas mayores con el esquema completo de vacunación, siempre y cuando no sea en zonas de alarma sanitaria”.“Caminamos hacia la segunda recuperación”, la económica, afirmó Fernández y destacó las “buenas noticias en materia de industria y economía” conocidas los últimos días. “Ahora estamos creciendo y vamos a resolver también el problema con el FMI sin presiones y sin apuro”, prosiguió.Por último, destacó los recursos que se obtuvieron de las “grandes fortunas” -en referencia al Aporte Solidario y Extraordinario establecido por la Ley 27.605- e insistió en que fueron “exitosas” las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda: “Se ahorraron 37 mil millones de dólares que debíamos”.