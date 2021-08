Abuso sexual infantil: “Hay hasta siete denuncias diarias”, apuntó ASI Basta

Video: Piden justicia por adolescente fallecida:"Murió pensando que no le iban a creer"

Aumentaron las denuncias por abuso sexual infantil

Dana Paola tenía 15 años y vivía en El Pingo (Pueblo San Julián). Hace una semana tomó una trágica autodeterminación tras haber acusado por abuso a su padrastro. Este jueves, en el pueblo se realizó una importante movilización "pidiendo justicia" ya que según argumentaron varios integrantes de su familia ala adolescente tomó la drástica decisión, luego de que "no le creyeran" desde su entorno.“Este caso es muy conmovedor porque es a lo que atinan aquellos que no fueron contenidos y creídos en su momento”, lamentó aNorma Romero, presidenta de la Asociación contra el Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia “ASI Basta”. “A esta adolescente no se le creyó en su momento, siendo que lo primero que hay que hacer es creer en la palabra del niño o adolecente; en los casos de violencia sexual, los niños y adolescentes no mienten. Nadie puede inventar una situación semejante”, remarcó.“Hay que contener, abrazar y decirles `yo te creo´ y buscar todos los medios posibles para solucionar la situación en la que se encuentra el niño o adolescente”, explicó Romero en relación a los pasos a seguir ante un caso de abuso sexual infantil. “Atender a un niño o adolescente desde la más temprana edad es crear una persona sana porque es posible sanar si se lo atiene profesionalmente a tiempo, si se les cree, si se los acompaña”, agregó.Y continuó: “Aquellas criaturas que no fueron escuchadas crecen y enterrando en lo más profundo de su mente esa violencia que sufrieron, y terminan haciendo cuadros orgánicos y físicos que le impiden desarrollarse plenamente en su vida social, estudiantil y laboral, e incluso familiar”.Al remarcar que un niño víctima de abuso sexual debe “ser atendido desde muy temprana edad”, romero rescató las palabras de la psicóloga Susana Toporosi, quien sostiene lo siguiente: “La esperanza de que a pesar del modo en que el abuso sexual o el incesto arrasan la subjetividad, los niños, niñas y adolescentes que fueron abusados sexualmente, puedan recuperar su condición de sujetos en la medida en que tengan la posibilidad de ser sostenidos y acompañados por alguien de su entorno familiar o social que les crea, los separe y condene al abusador, y un tratamiento psicológico que los aparte de un destino de victimización”.Respecto del caso de Dana Paola, Romero apuntó: “Es increíble que una comisaría no pueda tomar una sospecha de abuso e informarla inmediatamente a la Fiscalía, para que sea ese organismo el que se ocupe. Además de separarla inmediatamente de quien está abusando de ella es lo principal”.“Los tiempos son rápidos si la persona no ha estado soportando esta situación, que no debe haber sido la única, pero llega un límite en el que, si la propia madre no le cree, llega a sentirse culpable de esa situación, de pensar que ella provocó esa situación, de que ella es responsable y que está provocando la ruptura de la relación de su madre con alguien que ella quiere. Se siente impotente ante la situación y se puede llegar a este extremo”, remarcó al dar cuenta de la trágica determinación que tomó la adolescente de la localidad de El Pingo.“En pandemia hemos tenido muchos casos de pedidos de ayuda, de asesoramiento, de necesidad de contactar con un profesional. El tema es que generalmente se carece de medios para contratar profesionales, las personas no suelen tener obra social o si la tienen, los profesionales no trabajan con esa”, indicó Romero al subrayar: “El Estado debería pensar mucho más en las niñeces y los centros de salud que, si bien cuentan con profesionales especializados, hay muy pocos y éstos están absolutamente saturados de casos de situaciones de abuso, por lo que otorgan turnos a largo plazo en el tiempo siendo que esta atención debería ser urgente”.Desde ASI Basta comunicaron que “se multiplicaron las denuncias por abuso sexual infantil con respecto a años anteriores”. “Desde Fiscalía nos informaron que se recibían hasta siete denuncias diarias de Paraná y otras localidades; y ellos también están colapsados porque los casos llevan una etapa de instrucción y los tiempos de la justicia son muy lentos”, cerró Romero.