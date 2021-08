El cura “influencer” que enseña a alumnos y muestra el trabajo del campo

Tejer redes

"Para dominar la naturaleza primero se debe aprender a obedecerla" (Umberto Eco, El nombre de la rosa). pic.twitter.com/tah2ZJUh9e — P. Julio Ramos sdb. (@pjuliocesarsdb) July 20, 2021

“Me basta que sean jóvenes para que los ame”, es una de sus citas favoritas. El autor de la frase es el sacerdote italiano San Juan Bosco, quien fundó la Congregación Salesiana a mediados del siglo XIX. Dios, el campo, la enseñanza, las redes sociales y el Club Atlético San Lorenzo. Parecería no apto para humanos, encontrarle relación a estos conceptos, pero él (o quizá, Él) todo lo puede.Sacerdote por elección, Salesiano de vocación y Sanjuanino de corazón, hace ocho años que el Padre Julio Ramos comparte sus días con chicos y familias del campo en la Escuela Agrotécnica de La Trinidad, en el partido de General Arenales, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde es responsable del pupilaje de los alumnos.“La mayoría son hijos de medianos y pequeños productores: son chicos que se quieren formar y no quieren abandonar la tierra por amor a su herencia y al trabajo. Me gusta mucho acompañarlos en sus actividades y también me doy algunos ‘gustos personales’ como estar en contacto con los animales”, cuenta con picardía.De domingo a domingo, el Padre Julio se levanta a las seis de la mañana: pone la pava a calentar y lee alguna noticia mientras “prepara el corazón” para una oración personal que dura una media hora. Luego, reza junto a cuatro hermanos que, al igual que él viven en el colegio, y comienza el día: da clases y acompaña a los alumnos en las prácticas agropecuarias. “Por la tarde siempre dedico un rato a caminar alrededor del edificio y conversar con los chicos. Escucharlos me da muchas pautas de lo que están viviendo y también sufriendo”, reconoce.Profesor de filosofía y ciencias de la educación, sacerdote y bachiller universitario en teología, su teléfono parece el de un adolescente centennial. Pero no, es el celular de un hombre que está por cumplir sus 55 años. Desde que comenzó el auge de Facebook, el Padre Julio ya estaba subido a la ola de la virtualidad. Luego vino Twitter, Instagram y Tik-Tok.“Me parece muy importante estar presente en muchos lugares con la intención de estrechar el contacto, generar vínculos y transmitir la Palabra de Dios, sobre todo a partir de la pandemia: hay gente que se siente muy sola”, explica. En sus redes no solo se pueden ver videos grabados por él mismo citando el evangelio del día, sino imágenes de algún lote o corral. También retrata a diario el tambo de la escuela que siempre le gusta visitar y hasta recibe intenciones particulares y pedidos de oración por DM (mensaje directo y privado).“Cuando llegué a la escuela y empecé a publicar fotos un montón de gente se fascinó porque nunca habían visto las prácticas que hacen los chicos. La comunicación es muy importante para cultivar la relación campo-ciudad. Con las redes se me ‘ha ampliado’ la parroquia: puedo acompañar a mucha gente a través de la fe y la oración”, afirma. Fuente: (tn)