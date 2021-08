Santa Fe aplicará vacuna Moderna a quienes recibieron primera dosis de Sputnik

Las de Moderna

Las vacunas por llegar

Santa Fe definió que las más de 117 mil dosis del laboratorio Moderna contra el Covid-19 serán inoculadas a quienes se aplicaron el primer componente de Sputnik V y están en tiempo de recibir la segunda aplicación. Así lo confirmaron en las últimas horas desde el Ministerio de Salud de la provincia, que ya había adelantado que no iba a utilizar esas vacunas en la población adolescente de 12 a 17 años que no presentara enfermedades preexistentes. Si bien no todos los que recibieron la primera dosis de Sputnik cumplieron con el período necesario para la segunda aplicación, los que tienen o superaron ese período tendrán en estos días combinación con Moderna. Las vacunas llegarán a la provincia este fin de semana.Santa Fe ya recibió más de 3 millones de vacunas, de las cuales 2,8 millones (93,3 por ciento) se aplicaron y 915.900 fueron producidas por el Instituto Gamaleya de Rusia. De ese total de vacunas rusas aplicadas, 714.068 fueron del primer componente y solo 192.868 santafesinos recibieron hasta ahora el segundo.Con ese escenario, son 521 mil personas las que esperan su segunda dosis, sin embargo, desde Salud aclaran que no todos "son turnables", es decir, cumplieron los 90 días de haber recibido la primera aplicación. Pero confirmaron que quienes están en condiciones de completar el esquema, lo harán con Moderna.Por otra parte, de las 963.100 dosis de AstraZeneca que llegaron a Santa Fe, 780.070 se colocaron como primera dosis y 175.047 como segunda. Aunque en este caso la diferencia es incluso más amplia y supera las 605 mil personas, desde el Ministerio de Salud afirmaron que "hay segundas dosis de AstraZeneca".Las primeras 70.280 dosis de Moderna que llegaron a Santa Fe tuvieron un destino clave y definido, la vacunación de la franja adolescente de entre 12 y 17 años que padece enfermedades preexistentes que los hacen una población de riesgo frente al Covid-19 y que no pueden recibir ninguna de las otras vacunas que se están aplicando en el país.La decisión de avanzar en ese sentido se dio luego de la autorización de organismos europeos a esa vacuna y tras la demanda de las familias de estos jóvenes.Ya se aplicaron 6.843 hasta el miércoles de esta semana y el Ministerio de Salud insistió en la necesidad de que sean los propios chicos, o bien sus familiares a cargo, los que se inscriban en el portal de la provincia, ya que esta semana el número de anotados apenas superaba el 30 por ciento de la población objetivo.Sin embargo, la ministra Martorano destacó que esa no sería la vacuna que se aplicaría a los adolescentes sanos, sino que el resto de las vacunas de Moderna se utilizarían para población adulta. Así, con el anuncio por parte de Nación de la posibilidad de combinar la vacuna norteamericana con la de producción rusa, se avanzó en la definición de que las próximas dosis de Moderna se aplicarán como segundo componente de Sputnik V.Este fin de semana, entre viernes y sábado, Santa Fe espera la llegada de 117.600 dosis de Moderna. Martorano viene insistiendo en la necesidad de completar los esquemas de inmunización, algo que no solo tiene que ver con los períodos previstos, sino sobre todo con la llegada a Rosario y la provincia de la cepa Delta, una variante de altísima contagiosidad cuya circulación comunitaria "es inminente", tal cual dijo la ministra esta semana.La distribución de 1,5 millón de dosis de Moderna, una vacuna que requiere ser conservada en -21 grados centígrados, comenzó ya este jueves de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación a las 24 provincias y se esperan que en no más de 48 horas estén disponibles en Santa Fe.Sobre la llegada de Pfizer, otro de los laboratorios con que la Argentina firmó contrato, aún no hay novedades, dijeron desde el gobierno provincial. Esa es la vacuna que Martorano espera para la población adolescente sana y pacientes pediátricos, al tiempo que se aguarda los resultados de los estudios del resto de las vacunas en chicos. (La Capital)