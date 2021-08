Una zarigüeya se instaló en su garaje: “Se esconde y es imposible atraparla”

Una vecina de la ciudad de Concordia informó que hace un mes se le metió una zarigüeya a su garaje y “no se va”. La situación preocupa a la familia porque temen que les haga daño.



Cristina Leiva, una proteccionista independiente, explicó a Elonce que “tenemos poco conocimiento del animal, desconocemos cómo ingresó a la casa. No se deja agarrar, hay que tener mucho cuidado por sus uñas. Cazan víboras y demás”.



Comentó que buscaron ayuda para poder sacar al animal de la vivienda. “Hablamos con el señor Marcelo Cortiana, guardaparques del Parque San Carlos y también de Ambiental. Él nos dijo que se va a ocupar de ir a la casa de la señora y rescatar la zarigüeya para llevarla a su hábitat natural”, resaltó.



Al animal, que apareció en una vivienda ubicada en calle Tala y Gualeguay, no pueden atraparlo porque “se enoja, se esconde, se va”. Actualmente come alimento para perros que le dejan en un recipiente. “Es como que tiene miedo de bajar y comer, está escondida en un zócalo. Ahí se instaló. Baja solamente de noche”, relató.



En principio, los integrantes de la familia no sabían de qué animal se trataba, hasta que los últimos días lograron sacarle una foto.



“Ellos venían escuchando y siguiendo el ruido. Parece que duerme de día y sale de noche. Tienen miedo porque puede morder, es infecciosa la mordida y el arañazo. Cuando ellos han querido acercarse la zarigüeya huye. Le abren las puertas, dejan todo abierto, pero no se va, se instaló en el garaje”, comentó. Elonce.com