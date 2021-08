Combinación de vacunas: qué aconsejan a quienes tiene primera dosis de Sputnik

La opinión de los especialistas

Médicos, investigadores y referentes científicos convocaron a todas las personas que deben completar su esquema de inmunización contra el coronavirus a utilizar la combinación entre laboratorios y ratificaron que esta opción es segura y genera una respuesta inmune similar a utilizar el mismo fármaco."Si uno pudiera elegir, elegiría lo que está disponible porque el comportamiento es el mismo en cuanto a anticuerpos y anticuerpos neutralizantes", dijo el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y resaltó que quienes elijan esta opción deben "quedarse tranquilos".Salvarezza detalló que, "si se combina Sputnik V con AstraZeneca prácticamente tenés la misma respuesta inmune que si utilizaras Sputnik en primera y segunda dosis", e indicó con que "la respuesta inmune a los 14 días es la misma con combinación que con dos dosis" de la vacuna rusa.Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que "la vacunación combinada tiene una eficacia igual o mayor que los esquemas de dos dosis del mismo laboratorio". El funcionario habló durante un encuentro con periodistas en el que remarcó que ante el inminente avance de la variante Delta de coronavirus, que puede derivar en una tercera ola de Covid-19 en el país, "lo más importante es completar esquemas de vacunación".Este miércoles en una conferencia de prensa junto a sus pares bonaerense, Nicolás Kreplak, y porteño, Fernán Quirós, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti anunció que la Argentina "está en condiciones" de avanzar en las 24 jurisdicciones del país en el intercambio de "diferentes vacunas" contra el coronavirus, empezando "con Sputnik V con Moderna y AstraZeneca", para completar el esquema de inmunización de las personas que no hayan recibido la segunda dosis del fármaco.Pocas horas después del anuncio, la patóloga Marta Cohen, quien reside en el Reino Unido donde se desempeña como doctora del Hospital de Niños de Sheffield, celebró el anunció: "He escuchado con beneplácito la posibilidad de que en Argentina se comiencen a combinar las vacunas" dijo Cohen a través de un video distribuido a los medios."Nunca dudé de que esta iba a ser una opción muy válida., a lo sumo un poco menos de eficacia, pero muy posiblemente la eficacia de combinar las vacunas va a ser aún mayor", agregó Cohen.En el mismo sentido se expresó la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro:, remarcó."A mí me parece que sería lo ideal porque tener una dosis ya te cambia la situación frente a cualquier infección, aún ante la Delta, pero al tener las dos dosis estás mucho más tranquilo", dijo la viróloga en diálogo con Radio AM 750.Consultado por Télam, el médico infectólogo Eduardo López, quien es asesor del comité de expertos del gobierno nacional, se refirió a la efectividad conseguida en los estudios realizados tanto por el Ministerio de Salud de la Nación, como los de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires., resumió López, médico jefe del departamento de Medicina del Hospital pediátrico Ricardo Gutiérrez.Tomas Orduna, otro de los integrantes del comité de expertos que asesora al Gobierno, consideró que la utilización de distintos fármacos constituye una herramienta "totalmente eficaz", y que por esa razón se debe "alentar a la vacunación, sobre todo ante las nuevas variantes".enfatizó Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de Buenos Aires, en declaraciones a Radio Provincia.La Fundación Huésped, a través de su director ejecutivo, Leandro Cahn, también recomendó aceptar la combinación de vacunas. "En esta época de incertidumbre necesitamos alguna certeza, primero una respuesta corta: sí, completen esquema", dijo Cahn sobre las inquietudes en torno de aceptar la segunda dosis de una vacuna diferente a la primera, a través de un hilo de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter en las últimas horas."Los estudios realizados en el país confirman la seguridad (no genera efectos adversos) y eficacia (producción de anticuerpos comparables al esquema homólogo)", precisó.De la misma manera también se manifestaron la investigadora del Conicet Daniela Hozbor y el médico Ricardo Teijeiro, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, Al hablar por Radio Nacional, Teijeiro reiteró: "Le diría a la gente que aquel que tiene algún riesgo o enfermedades preexistentes, se dé la vacuna que esté aceptada como intercambiabilidad, o sea que si tiene la Sputnik 1 puede usar la vacuna de Moderna o AstraZeneca en este momento".Por su parte, la infectóloga, jefa de Epidemiología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Rosario, Ángela Gentile, afirmó: “Hay que vacunarse.”, sostuvo y enfatizó: “El rebrote va a existir; la magnitud del rebrote va a estar dada por la cobertura de vacunación”.“Hoy darse una primera dosis con Sputnik y combinar con AstraZeneca o Moderna son seguras, dan un buen nivel de cobertura –aseguró–. Es importante que la gente entienda que los esquemas tienen que tener dos dosis porque es lo que nos va a proteger de la variante Delta, no la vamos a parar solo con distanciamiento y protocolos”.“En realidad el coronavirus es un virus que se va a transformar en endémico, ahora parece lejos, pero va a llegar un momento que este virus se va a tornar un virus respiratorio más y vamos a tener que vacunar todos los años como con la gripe”, observó.