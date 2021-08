Tragedia en el rugby: un adolescente de 15 años murió en su primera práctica

Un adolescente de 15 años asistió a su primera práctica en el Lince Rugby Club de Tucumán y al comenzar con la actividad física se desvaneció y murió. Se desconoce hasta el momento si padecía de alguna afección previa.Según el relato de testigos, había llegado al club a través de dos amigos que ya eran socios y jugadores de las divisiones inferiores del club. Era la primera vez que el joven jugaba al rugby.El adolescente -identificado como T.A.- se presentó con sus compañeros y profesores, recorrió las instalaciones del club y participó del precalentamiento junto al resto del grupo. Fue en ese momento que cayó desvanecido al suelo.El preparador físico le realizó maniobras de RCP, pero al no identificar ningún tipo de reacción a los intentos de reanimarlo, llamaron a una ambulancia del 107 y lo trasladaron al Hospital Padilla donde ingresó sin vida.“El joven llegó sin vida. Se le realizaron maniobras de RCP de avanzada, pero no pudo salir”, dijo a Cadena 3 la directora del hospital, Olga Fernández.“Se informó a la Policía para que Medicina Legal actúe”, relató Fernández.Tras el trágico hecho, el club Lince suspendió todas las actividades del rugby infantil hasta el domingo, inclusive.La Unión de Rugby de Tucumán se sumó y también suspendió todas las actividades programadas para este fin de semana y compartió sus condolencias a la familia del joven en sus redes sociales."Dicho acontecimiento, tan repentino, fugaz y doloroso nos llena de tristeza y dolor. Le pedimos a Dios que les dé las fuerzas necesarias a sus seres queridos en tan difícil momento", expresó el club a través de una cadena de Whatsapp a sus socios.El abogado y representante legal de Lince Jorge sostuvo que el joven había llegado al entrenamiento acompañando a un amigo. El papá de éste último fue quien lo llevó en un vehículo particular hasta el Hospital Angel Padilla, "debido a la gravedad" de la situación."No hay nadie imputado y se está investigando la causa de la muerte", explicó Muñoz, que además describió que existen protocolos sanitarios, pero hizo hincapié en que el menor "llevaba minutos" en el club."Son recomendaciones generales, cuando se decide la inscripción de una persona, con el consentimiento respectivo, cuando se trata de un menor de edad. Era una actividad de precalentamiento. No duró ni 20 minutos. Generalmente, cuando se recibe al deportista, el procedimiento es tomar su información personal y después se piden estudios de laboratorio, para poder darle de alta. Esto sucedió, prácticamente, de forma simultánea con el ejercicio de la actividad", dijo el abogado.Interviene en el caso el Ministerio Público Fiscal, que dispuso la participación del área de Medicina Legal para investigar la causa, que en principio fue caratulada como muerte dudosa. Fuente: (Clarín)