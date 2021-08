Quiénes podrán optar por la combinación de Sputnik V, AstraZeneca y Moderna

En medio de la escasez de segundos componentes de Sputnik V, el Ministerio de Salud de la Nación dio luz verde a la aplicación de “esquemas heterólogos” que permiten combinar las vacunas rusas con AstraZeneca o Moderna.A través de un documento, titulado “Recomendación sobre esquemas heterólogos de vacunación Covid-19″, la cartera que conduce Carla Vizzotti indicó a las provincias y los centros de salud, a los cuales se les va a ofrecer la intercambiabilidad para que puedan optar en forma voluntaria”, y agregó que “si hay alguien que prefiere esperar para completar su esquema homólogo, o sea, con la misma vacuna que inició, eso no es ningún inconveniente. Se espera y se lo va a citar”.El documento que emitió Salud tras la conferencia detalla: “Los individuos quesi desean acceder a completar esquema con otra vacuna con la que se haya demostrado no inferioridad o esperar la disponibilidad de segundas dosis de Sputnik V (componente 2) para completar esquema con la misma vacuna”.Además, se detalla queEn tanto, detalla los motivos por los cuales, aún, no se recomendó la combinación de la vacuna de Sinopharm: “En relación a la vacuna a virus inactivado del laboratorio Sinopharm, en función de la elevada disponibilidad de dosis, dado que los estudios de investigación sobre inmunogenicidad y seguridad de los esquemas heterólogos aún se encuentran en proceso y hasta contar con los resultados, se mantiene la recomendación de completar los esquemas con la misma vacuna y con el intervalo mínimo establecido”.Aquellas