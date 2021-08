Flexibilizaciones en Concordia: “Vamos a tener que ser muy claros y estrictos”

Alegría y cautela en el sector eventos

Tras una reunión que el intendente Alfredo Francolini mantuvo con profesionales del COES local, se determinó flexibilizar algunas restricciones, teniendo en cuenta que avanza a buen ritmo el plan de vacunación y se ha logrado frenar la curva de contagios. Los kioscos podrán funcionar hasta las 23 y los salones de eventos podrán abrir en “modo restaurante”."Tuvimos una reunión del Comité de Emergencia, evaluamos el descenso en la curva de contagios que se viene dando en las últimas semanas y que también ha descendido el nivel de internación. Esto sumado a que ya se ha vacunado más del 80% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis y comenzamos a vacunar a menores de edad, presenta un mejor escenario", indicó el intendente.A partir de este miércoles entran en vigencia las nuevas normativas que permiten a kioscos, drugstore y negocios de venta de alimentos permanecer abiertos hasta las 23.A su vez, se determina que los salones de eventos puedan funcionar en "modo restaurante", es decir sin baile, con un aforo máximo del 50% sin superar las 100 personas en espacios cerrados y las 150 personas en espacios abiertos, de acuerdo a la capacidad de cada uno, cumpliendo los Protocolos para el rubro gastronómico.Jacinto Echandía, propietario de "Jacinto Cocina" - que funciona en el Concordia Golf Club - expresó su "alegría por la noticia" y valoró que responde "por todo lo bien que se ha venido trabajando en Concordia".El reconocido chef destacó que "uno de los puntos claves en ese sentido es la vacunación y el otro es la paciencia que hemos tenido los que estamos en la industria de los eventos"."Digo industria porque esto no solo beneficia a los propietarios, sino que engloba a dj´s, iluminadores, decoradores, sonidistas, alquiler de vajillas, mesas, sillas; en fin muchas familias que congelaron sus vidas hace más de 16 meses".En ese marco, Echandía puso el acento en que "somos todos conscientes de que no vamos a volver aún a esas fiestas multitudinarias a la que estábamos acostumbrados, cuando bailábamos, nos abrazábamos, recorríamos las mesas"."Vamos a tener que hacer un trabajo muy fino y deberemos ser muy claros porque en cuanto trascendió esta información - a los 15 minutos - tenés 50 whatsapp pidiéndote una fiesta", puntualizó. Subrayando que existe "esa ansiedad por un lado de querer trabajar y por el otro la gente tiene ansiedad de querer festejar".Es que, argumentó, "es increíble la cantidad de fiestas que quedaron pendientes del año anterior y las que se sumaron en este 2021".El chef y empresario gastronómico adelantó que se viene una época "de responsabilidad en común, tanto de los organizadores como de la gente que contrate el evento"."Vamos a tener que ser muy claros y estrictos; e incluso - a veces - deberemos ser crueles ante situaciones donde no se cumpla el protocolo establecido", expresó. Subrayando que "llegado al caso hasta quizás suspender una fiesta y es algo que la gente lo tiene que tener en claro".Por último, Echandía valoró en contacto con Diario Río Uruguay, que las prácticas sociales se han modificado. "Cuando arrancamos de nuevo, en diciembre/enero la gente era bastante más despreocupada", señaló. Sin embargo, "hoy los ves, se levantan y se ponen el barbijo, usan el alcohol en gel más que antes e inclusive el tema de la distancia: hay gente que se conoce, ya no se levantan y se saludan de mesa a mesa"."Un poco por miedo, otro poco por respeto y un poco por necesidad hay hábitos que han cambiado", insistió. Lo que ocurre, razonó, es que "el ambiente de la fiesta nos transforma a todos y no es lo mismo la primera media hora de un evento que la última hora: en ese punto deberemos estar muy atentos".