Niña entrerriana lucha contra el cáncer pero necesita un costoso medicamento

Sofía tiene 4 años y padece de neuroblastoma de alto riesgo en estadío IV, una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los neuroblastos (tejido nervioso inmaduros) en las glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal.Su mamá, Eliana Tacchi, libra cotidianamente junto a su niña una "pelea" para vencer la enfermedad. Realiza sesiones de quimioterapia mientras se espera un trasplante autólogo de células madre. Un estudio detectó que la enfermedad persiste en los huesitos de las piernas, pero aún en ese estadío surge una alternativa: Dinutuximab Beta, también conocido como Qarziba.Se trata de un medicamento que no está registrado, no se comercializa en la Argentina, y por lo tanto el Estado no se hará cargo de financiar su compra, que por ampolla supera $1,2 millones. La niña de Basavilbaso necesita nueve ampollas.Agotadas las instancias de gestiones ante las autoridades la mamá hizo saber de la situación, a la comunidad y se comenzó a reunir el dinero, ya suficiente para algo más de una ampolla, pero aún se está lejos del objetivo.Cuenta en el Banco Nación: CBU 0110155930015512362615Cuenta Caja de Ahorro (Eliana Marlene Tacchi) Nº 1551236261