Fue sin el carnet y por error recibió la segunda dosis de otra vacuna

Un hombre de 37 años dijo que en el vacunatorio de Pilar le dieron dos dosis distintas de la vacuna contra el Covid 19. "Primero me colocaron Sinopharm y después AstraZeneca", dijo a La Voz.



Todo ocurrió el último viernes. Según contó, no llevó el carnet porque su hija lo había perdido, aunque aclaró que en mesa de entrada le dieron un papel con un número y encima escribieron "segunda dosis de Sinopharm".



"La enfermera colocó el número en un pinche para papeles, al parecer sin leer lo que decía. Cuando cargaban los datos advertí el error y me asusté mucho, pero estoy bien. Los médicos me dijeron que no voy a tener problemas. En tres semanas me voy a realizar un estudio de anticuerpos", señaló.



El hombre, que pidió resguardad su identidad, dijo que desde el Centro de Salud local lo visitaron para monitorear cómo estaba.



Desde el municipio reconocieron el error y dijeron que no vacunarán a ninguna persona que vaya sin el carnet.



Un caso similar ocurrió a fines de julio en Colonia Caroya. Allí, una persona denunció que recibió la primera dosis de Sputnik V y que luego fue inoculado con el primer componente de Sinopharm. La joven no tuvo problemas de salud.



También en Alta Gracia se dio una situación confusa. En mayo una mujer de 78 años denunció que recibió dos dosis distintas y señaló que le corrigieron el carnet luego de informarle que estaba mal anotada la primera dosis. Combinar dosis La Nación estudia intercambiar fórmulas para completar el esquema de vacunación.



"Intercambiar plataformas puede simplificar la vacunación y también la logística de dosis en los vacunatorios", señaló en varias ocasiones Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación.



Canadá, España, Italia y Corea del Sur, entre otros, cambiaron la segunda dosis de la vacuna Astrazeneca por la de Pfizer o Moderna.

Gabriel Morón, investigador del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y experto en vacunas aseguró en su momento que combinar vacunas no debería ser un inconveniente.



Fuente: La Voz del Interior