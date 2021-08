WhatsApp lanzará una función contra la "sextorsión"

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp lanzó fotos y videos con “visualización única", es decir, que se autodestruyen. Tiene el fin de brindar a las personas una capa adicional de privacidad y control sobre lo que envían.



El contenido en esta función desaparecerá del chat después de que se haya abierto. Además, es una nueva manera de enviar archivos de manera privada que además desaparecen. Por ejemplo, puedes enviar una foto de visualización única para mostrar lo que te estás probando en una tienda de ropa, una reacción rápida a un acontecimiento o algo confidencial, como la contraseña de Wi-Fi.



La función será implementada globalmente a partir de esta semana.



Al igual que todos los mensajes personales que se envían a través de WhatsApp, los archivos de visualización única están protegidos por cifrado de extremo a extremo y ni siquiera WhatsApp puede verlos. También podrás identificarlos fácilmente por el nuevo ícono que indica que pueden verse una sola vez.



Entonces, cuando se vea el archivo multimedia, el mensaje se marcará como "abierto" para evitar cualquier confusión sobre el desarrollo del chat, sólo si este tiene las confirmaciones de lectura habilitadas.





Los archivos multimedia no se guardarán en las secciones Fotos ni Galería del destinatario. Además, una vez que envíes una foto o un video de visualización única, no podrás volver a verlo. Por ello, tampoco se puede reenviar, guardar, destacar ni compartir fotos o videos que se enviaron o recibieron con la opción de visualización única activada.



En caso de no abrir la foto o el video en un plazo de 14 días a partir del momento en el que te lo enviaron, el archivo desaparecerá del chat.



De todas formas, los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla, todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.