Estuvo siete meses internado por covid y se recuperó: “Estoy empezando de nuevo”

Sociedad Entrerriano volvió a su hogar luego de estar siete meses internado por covid

Recuperación

Momentos de felicidad y emoción vive una familia entrerriana y toda la comunidad de Chajarí. Un vecino, Juan Almeida, un conocido peluquero de la localidad, volvió a su cada después de estar siete meses internado por coronavirus., el hombre contó que todos los días realiza una caminata diaria para recuperarse. “Soy como un nene, que los familiares quieren verlo caminar enseguida. Me estoy recuperando de a poquito, estoy empezando de nuevo y la llevamos bien, gracias a Dios”.Juan contó que “somos una familia de peluqueros. Siempre mantenemos las medidas de higiene necesaria, pero uno no sabe cómo se contagia. Han fallecido tantos profesionales en la primera línea, que uno no sabe cómo actuar”.Estuvo internado en el hospital Santa Rosa y en la clínica La Unión de Chajarí. Además, pasó un tiempo en el hospital Masvernat de Concordia y por último, para realizar se recuperación en el CENER (Centro de Neurología y recuperación psicofísica) de General Galarza.Al respecto, contó que “estuve mucho tiempo en coma y no recuerdo nada, la mente se puso en cero. Lo único que me acuerdo fue cuando empecé con la enfermedad y ahora el final. Todavía no entiendo mucho lo que pasó y parece mentira que este en mi casa. Yo digo que me salvé porque la mano de Dios cayó sobre mí, no hay otra”.Por su parte, Romina, la hija dijo que todo este tiempo lejos de su papá “fue muy duro”. Durante el mes que Juan estuvo intubado en coma farmacológico “fue difícil porque un día estaba bien, al otro no. Los médicos no decían `se agravó´, `mejoró, pero no se ilusionen´, y así todo el tiempo. Hasta que un día me dijeron `hoy tu papá pasa de ser un paciente en estado de gravedad a ser un paciente de recuperación´. Ese momento, fue increíble. Salí llorando y mi familia no sabía porque estaba así, a partir de ahí hubo un trayecto de acompañamiento para su recuperación. Tenerlo acá es increíble”.“Si bien para el paciente es muy bravo atravesar la enfermedad, para la familia también es feo. No éramos nosotros solos, era mucha gente pasando por la misma situación. Se arma una comunidad, de apoyarse en los momentos buenos y en los duros”, señaló la joven.Al ser consultado como sigue su vida, Juan contó que tiene que hacer una recuperación “total”. Al respecto, dijo que “quedas sin fuerzas en las manos, en los brazos, en nada. Lo único que anda bien es el cerebro”.Afortunadamente, Juan no tiene secuelas cerebrales por la enfermedad. “Todo el personal de salud me trató fantástico”.Al finalizar, reflexionó sobre lo que vivió él y recomendó que “hay que tenerle respeto a la enfermedad. No se sabe lo que puede pasar. Hay que cuidarse y la gente no entiende”.