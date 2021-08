“¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste?”, dijo Chano tras ser baleado

Sociedad Piden la eximición de prisión del policía que baleó a Chano Charpentier

“¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”, gritaba Santiago Moreno Charpentier, el músico conocido como Chano, caído en el piso después de ser baleado por el oficial de la policía bonaerense Facundo Amendolara. El uniformado se había defendido de un supuesto ataque con un cuchillo del cantante, en medio de un eventual brote psicótico.Las palabras de Chano, de 39 años y que desde la noche del domingo de la semana pasada está internado en el Sanatorio Otamendi, fueron reconstruidas a partir de la declaración de la oficial de la policía bonaerense Vanesa Flores, que ayer amplió su testimonio ante el fiscal Martín Zocca, funcionario de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Zárate-Campana.Amendolara, de 27 años, está imputado de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, que tiene prevista una de pena entre tres y 15 años de prisión.Según Flores, cuando ella y sus compañeros se dirigían a la escena de los hechos, les explicaron que Chano “estaba sacado, con un brote psicótico”.La testigo dijo que cuando llegaron se encontraron con la madre de Chano, Marina Charpentier, “alterada” y que les comentó que su hijo la había golpeado y que el médico psiquiatra “lo tenía que internar”.Flores, bajo juramento de decir la verdad, recordó que sus compañeros Amendolara y Giaccio quisieron “entablar” un diálogo con un policía “cercano” a Chano para que hablara con el músico pero no sabe si lograron mantener esa comunicación.Sí, los uniformados pudieron hablar por teléfono con Moreno Charpentier. El cantante les pidió que se fueran de su casa. Después, Chano fue hasta la puerta de su casa y gritó que se fuera todos porque no tenían una orden (judicial) para ingresar en el domicilio y amenazó con ”matar a todos”.La oficial sostuvo que la madre del músico les pidió que hicieran algo y que ingresan en la casa. En ese momento, llegó una ambulancia de apoyo que había solicitado el médico psiquiatra.Después, según Flores, ella, sus compañeros, la madre de Chano, Caligiuri y el chofer de la primera ambulancia, Héctor Pain, ingresaron en el terreno de la propiedad del músico. En ese momento de la declaración, la testigo hizo un croquis para ubicar la posición de cada una de las personas que entraron en el lote.“Al ingresar, Giaccio dijo ´Chano, estamos acá dentro, salí a hablar´. Y Amendolara afirmó ´queremos ayudarte´. El músico respondió ´pasen´”, recordó Flores. Pero los uniformados le pidieron que saliera él. Moreno Charpentier volvió a exigir que se fueran todos porque no tenían orden de allanamiento.Flores explicó que alguien abrió con fuerza un cajón de la cocina y se escuchó el ruido que hacen los “cubiertos cuando chocan entre sí” por lo que “presumió que iba a sacar un cuchillo”.Flores recordó que en ese momento Chano salió hasta la “tarima de cemento del hall de ingreso”. Estaba vestido con un pantalón largo negro y un camperón [sic]gris o verde. Tenía la mano derecha en un bolsillo de la campera.“Con la mano izquierda nos hacía señas para que nos fuéramos. Decía que no teníamos orden de allanamiento y que nos iba a matar. Giaccio le explicó que queríamos hablar tranquilos con él. La madre, desde la esquina de la casa, le dijo: ´¡Calmate, Chano!”. Al escuchar a su madre, se puso más agresivo y sacó un cuchillo del bolsillo derecho de la campera y nos empezó a amenazar a todos”, afirmó la testigo.Flores dijo que cuando el músico mostró el cuchillo, todos se alejaron. Chano primero se le acercó, con el cuchillo en la mano, a Giaccio al grito de “te voy a matar”.“¡Bajá el cuchillo!”El cantante se le acercó a Flores, quien le pidió que bajara el cuchillo. Mientras le hablaba había desfundado su arma y apuntaba hacia abajo, en 45 grados “porque no estaba tan cerca”.“En un momento, Chano se acercó a la puerta y lo vio a Amendolara. Con la cuchilla en la mano se fue corriendo hacia él al grito de ´te voy a matar´. Amendolara retrocedía sin dejar de mirar a Chano y le pedía que tirara el cuchillo. Con el arma reglamentaria en la mano, a una distancia de un metro y medio o dos metros disparó. Chano, aún caído en el piso, seguía agresivo y gritaba: “¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”, afirmó Flores.En el último tramo de su declaración, la oficial contó que en la ambulancia, cuando era trasladado al Sanatorio Otamendi, el músico le dobló dos o tres veces una de las manos a su madre. Chano se calmó solo cuando su madre se fue a sentar en la parte delantera del vehículo.El peritaje balístico que iba realizarse hoy sobre la vaina, el proyectil y el arma reglamentaria de Amendolara fue suspendida y se hará más adelante.Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que la diligencia prevista para esta mañana en la sede de la Unidad Balística de la Policía Federal Argentina (PFA) quedó suspendida, ya que el fiscal Zocca prefiere realizarla junto a la de las ropas de Chano en la sede de la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense de Lomas de Zamora.Es que el peritaje sobre el proyectil hallado entre las ropas del músico y la vaina servida encontrada en la escena del hecho y disparada por el arma reglamentaria de Amendolara no es para los investigadores algo urgente ni determinante, ya que “no hay dudas de quien disparó”, dijeron las fuentes.En cambio, el fiscal solicitó que ese estudio criminalístico se realice junto al peritaje sobre la ropa que vestía Chano el día de los hechos, que puede determinar la distancia de disparo y la ubicación del policía al momento de emplear su arma.El fiscal es que esta semana declaren Marina y Esteban Charpentier, madre y tío de Chano, respectivamente, quienes serán convocados por la fiscalía.”Ellos están dispuestos a prestar declaración”, aseguró un vocero judicial citado por Télam.