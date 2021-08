Bariloche refuerza cuidados sanitarios para la vuelta del turismo estudiantil

San Carlos de Bariloche refuerza acciones de seguridad sanitaria para reactivar el turismo estudiantil, un segmento que está entre los principales generadores de empleo del sector en esta ciudad rionegrina, que elevó una propuesta respectiva al Gobierno provincial y a la Nación.



El intendente de local, Gustavo Gennuso se reunió con la ministra de Turismo y Deportes de la provincia, Martha Vélez, a quien presentó una propuesta que detalla los requisitos específicos y reforzados para que sean analizados por las autoridades sanitarias provinciales, que es la misma girada a la Nación.



Del encuentro también participaron el secretario de Gestión y Desarrollo de Río Negro, Daniel González; el jefe de Gabinete de Bariloche, Marcos Barberis, y el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon.



Al respecto, Burlon señalo que “para trabajar en esto, no sólo nos basamos en la experiencia que ya obtuvimos con la primera reapertura del turismo estudiantil, en el verano 2020-2021, sino que ahora podemos incorporar como un factor importante el avance de la vacunación”.



“La franja de rango etario que podría ser de riesgo en asociación con los chicos ya está vacunada, e incluso con la actual inscripción de la vacunación para menores de 18 años que pertenecen a grupos de riesgo el panorama es aún más alentador”, agrego.



Tras comentar que "en Bariloche y en el país hay miles de familias cuyo sustento económico está ligado al turismo estudiantil, y que están pasando un muy mal momento", Burlon explicó que "lo que queremos es poder reactivar al sector con el regreso de los viajes de egresados, volviendo a generar todas esas fuentes de trabajo".



"Pero hacerlo de la manera más cuidada, para garantizar que no hay riesgos ni para los chicos, ni para sus familias ni para las y los trabajadores”, advirtió luego.



Según informaron oficialmente, con el trabajo articulado entre el sector público y privado se diseñó un refuerzo de los requisitos de ingreso, de manera consensuada.



Para el ingreso a la ciudad, se exigirá test con resultado negativo realizado 48 horas antes de salir, con el resultado emitido desde el laboratorio con copia a la agencia de viajes, para evitar adulteraciones.



Las medidas podrían incluir un testeo antes de salir de origen o al llegar al hotel, para reforzar y asegurar el estado de salud de la burbuja, a todos los pasajeros, acompañantes y coordinadores, a lo que se sumaría otro control al cuarto día.



La ciudad tendrá un aforo de 3.000 estudiantes por semana, contra los 9.000 a 10.000 de las épocas normales, quienes deberán presentar una autorización previa para el acceso, que deberá ser gestionado por las agencias de viajes.



En los hoteles el aforo será del 70% de las habitaciones, con un máximo de 3 pasajeros por cuarto, con turnos para actividades a fin de evitar cruces de burbujas



Todos los acompañantes y coordinadores deberán presentar certificado de vacunación y los coordinadores solo podrán compartir alojamiento y actividades con su misma burbuja.



Todos los prestadores de servicios locales habilitados para recibir pasajeros deberán contar con el listado de personal y certificado de vacunación, y los que no estén vacunados deberán realizarse testeos en el día de llegada del grupo y en la cuarta jornada de estadía del mismo.