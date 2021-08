El descargo de los dueños del geriátrico denunciado por maltrato y abandono

Funcionario municipal desmintió el supuesto mal estado del geriátrico denunciado

, ubicada en calle Rafael Obligado al E3202, en la localidad de Villa Zorraquín. El joven matrimonio desmintió todas las denuncias en su contra, aduciendo quey que“La gente que nos denunció estuvo durante un período trabajando acá. Ni siquiera pudieron pasar una prueba de tres meses, porque eso es ley”, apuntó Suárez aal denunciar que las ex trabajadoras buscan “hundirlos”. “Nosotros no sabemos por qué motivo están hablando pavadas por todos lados. Dicen que yo contrato muchachos especiales y que los golpeo; no sabemos por qué inventan semejante barbaridades y no tienen ni idea de lo que hablan”, apuntó el propietario del geriátrico.Es un sector que no está incluido porque la parte del geriátrico termina donde termina la parte del lavadero y las fotos que subieron es algo que está detrás del geriátrico, que no corresponde”, explicó el responsable de “Los Nonos”. A su vez, Suárez indicó que “esa parte es un quincho que utilizaban los antiguos dueños y que ahora es solamente un depósito de cosas que no sirven. De ahí sacaron y publicaron las fotos”.Según informó,y según expuso, tras la inspección que realizó el fiscal Francisco Azcue, “está todo en orden”. “No sabemos por qué esta gente está diciendo las barbaridades que dicen y mostrando fotos que no corresponden al sector del geriátrico”, espetó Suárez.El titular de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, Marcelo Tessani, aseguró que. Reconoció, además, que corresponden a un área de la residencia que está inhabilitada y en desuso desde hace mucho tiempo.Asimismo, corroboró que el lugar estaba bien y que los residentes se encontraban en perfecto estado de salud; de acuerdo a lo que explicó, a través de personal municipal de Sanidad no se verificó nada de lo que se afirmaba en las denuncias.Respecto a la inspección realizada el sábado, Tessani dijo que ese día se constató que “el lugar está apto para permanecer abierto y que los abuelos se encuentren en buen estado”.No obstante, recordó que el geriátrico “ya había sido clausurado anteriormente porque estaba en muy malas condiciones, pero desde la última vez mejoraron un montón y es lo que corroboramos ahora”.El funcionario municipal precisó que “el sábado había familiares de los abuelos y nosotros aprovechamos para hablar con ellos, es decir, con los familiares de los residentes y ellos mismos nos dijeron que estaban bien y conformes”, cerró el funcionario municipal.