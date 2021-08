Presunto maltrato y abandono en geriátrico: “Los abuelos estaban en mal estado”

Fiscalía investiga la denuncia

Sociedad El descargo de los dueños del geriátrico denunciado por maltrato y abandono

En el Ministerio Público Fiscal de Concordia fue recibida una grave denuncia contra un geriátrico ubicado en Villa Zorraquín. Las ex empleadas del lugar apuntaron contra los propietarios de la residencia “Los Nonos”, a quienes identificaron como Natalia Alcaraz y Pablo Suárez, este último de nacionalidad uruguaya.. Nosotros teníamos que sacar de nuestro bolsillo para comprar las cosas de higiene. Los baños estaban todos rotos; en el poco tiempo que trabajé, los vi en pésimo estado,, recordó una de las denunciantes, Romina Leiva, quien trabajó durante los meses de mayo y junio en el geriátrico. “No fui más, ya que me dijeron que me tome franco y que ellos me iban a llamar para cuando me tuviera que presentar. No me llamaron más ni tampoco me pagaron”, apuntó la mujer aPor su parte, Claudia Ruiz Díaz, otra ex empleada del geriátrico en cuestión, comentó: “En mi caso, trabajé siete meses; estuve hasta el 10 de julio y me fui porque no me pagaban”., indicó.Además, la ex trabajadora del geriátrico opinó que “era una vergüenza” el estado en el que se encontraban los residentes. “La comida siempre se daba fuera de hora. Cuando me tocaba ir a la mañana,, a Suárez (uno de los dueños del geriátrico) no se le podía decir nada porque te gritaba., recordó.A su vez, Rosana Arellano, otra ex trabajadora, rememoró que a las 10.30hs sacaban a los residentes a tomar sol. “Éramos sus únicos acompañantes”, comentó.“Por lo general, los familiares no iban a visitarlos. En otros casos,, coincidió Guadalupe Lezcano, otra trabajadora del geriátrico. Según comentó, ella trabajó cuatro meses y nunca le pagaron., sumó.“Tenemos pensado hacer una marcha pidiendo justicia por los abuelos. Creemos que también hubo coima a la municipalidad por las inspecciones. Eso se comentaba, que las arreglaban así”, comentaron las ex trabajadoras.Vale recordar que la denuncia presentada por una ex trabajadora del “Los Nonos”, con el apoyo de varios trabajadores de la residencia de personas mayores, había sido radicada el pasado viernes en los Tribunales de Concordia y la investigación quedó a cargo del fiscal, Francisco Azcue, quien este lunes citó a Pablo Suárez y Natalia Alcara, propietarios de la residencia, para que dieran su versión ante tan grave denuncia.“A raíz de la denuncia, por el estado de abandono y que no se atendía bien a los adultos mayores, cité a personas que trabajan ahí, empecé a investigar y ayer fueron a declarar tres personas más”, informó el representante del Ministerio Público Fiscal aA su vez, precisó que el pasado sábado se hizo presente en la residencia para adultos junto a la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos. “Hicimos un procedimiento y una constatación de las personas alojadas, el estado en el que se encontraban y del lugar en sí”, explicó el letrado., teniendo en cuenta que “los responsables tienen que responder con los cuidados, pero de acuerdo a lo que surge de la denuncia lo omitieron y eso provocó un daño en la salud de las personas alojadas”.Por último, el fiscal resaltó que sobre los propietarios del geriátrico -que alquilan el espacio, pero no son dueños del inmueble-, “podría caer una imputación y también contra otras personas”.