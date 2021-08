Gracias a la solidaridad, niño tendrá la medicación para luchar contra el cáncer

La solidaridad dijo “sí” una vez más en Chajarí y toda la región. Incluso, la ayuda llegó desde el resto del país hasta donde llegó la historia de Thiago Miño Ponce, un niño de 12 que desde hace meses lucha contra un cáncer hepático y desde enero está internado en el hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Es que para continuar con la última etapa de su tratamiento oncológico requiere de un medicamento oral de alto costo: cada caja vale alrededor de 750 mil pesos.Tras una campaña para recaudar el dinero destinado a pagar esa medicación, la cuenta de su mamá en el Banco de Entre Ríos demostró que cada “granito de arena hace una playa”. El dinero depositado superó los 900 mil pesos y aún resta contabilizar lo que contiene cada urna dispuesta en distintos puntos de la ciudad, muchas de ellas por decisión propia de los comerciantes. Incluso, AALCEC Chajarí, desarrollaba en la mañana de este lunes una colecta en su sede, con el mismo destino.La mamá de Thiago, Daniela Ponce, dijo no tener palabras para describir lo que siente su familia frente a esta respuesta solidaria. Según comentó, con lo que sumen de las urnas, seguramente podrán acceder a dos cajas del medicamento Sorafenib 200 mg.Además, nos han donado una caja y media. Las mismas fueron mostradas y consultadas con su oncóloga para concretar que sirven para el tratamiento de nuestro querido negro”, indicó la mujer al considerar que, al menos por dos meses y medio, el pequeño contará con el remedio para su tratamiento.“No tengo ni tenemos palabras para agradecer por tanto amor recibido en estos días. Todos estamos en momentos muy difíciles económicamente porque nos han demostrado que no estamos solos. Gracias a todos en general, nombrar a uno por uno sería imposible porque quizás peque en olvidarme de alguien. Aquellos que compartieron sin dudar la primera publicación, aquellos que celebraban con nosotros cada mínima alegría que íbamos logrando. Desde la gente que depositó de todas las provincias del país, aquellas que se ofrecieron a poner urnas en los locales, gente que se está involucrando para que él tenga sus próximas cajas. Gente que me llama y a mi familia, que nos hacen sentir tan queridos y que no saben el enorme alivio que tenemos por unos meses”, detalló la mamá de Thiago.Thiago realiza su tratamiento en el hospital Gutiérrez y con esta posibilidad de medicación oral, podrá regresar a su casa “cerquita de nuestra familia y nuestra amada Chajari”. No obstante, deberá regresar periódicamente para sus controles a Buenos Aires. “Me queda por decir Gracias infinitas. Gracias es poco. Es impagable tanto amor y tanto apoyo”, afirmó Daniela.