Neumólogo alertó que la cepa Delta “será causante de tercera ola” de contagios

Sociedad Por qué la cepa Delta preocupa al mundo y alarma a los sistemas sanitarios

“La variante Delta es una mutación en el coronavirus que, al cambiar un aminoácido, lo ha hecho más infectante, más contagioso y más agresivo que el virus original llamado alfa; esta cepa se originó en la India, se descubrió en diciembre de 2020 y se diseminó por todo el mundo, en casi 96 países”, explicó ael médico neumólogo Dr. Luis Larrateguy. “El virus se transmitió a través de los viajes internacionales y en Argentina, lamentablemente, hubo personas con poca responsabilidad que ingresó con el virus Delta y lo instalaron en nuestro país”, agregó.“Este virus se contagia se más rápido, por eso, seguimos sugiriendo que se continúen con las medidas de distanciamiento social y uso de barbijo pese a haber sido vacunados, porque esta variante demostró que, si bien la vacuna es una herramienta epidemiológica para tratar de neutralizar y disminuir la virulencia del virus, no es efectiva en un 100% para evitar contagiarnos”, indicó el especialista.“Uno puede confundir síntomas de alergias con la sintomatología de esta variante, pero en contexto de pandemia primero tenemos que pensar en la variante Delta, que es lo más peligroso y lo que hay que evitar que se contagie el resto de la población porque cada vez que el virus entra en otro ser humano puede sufrir una nueva mutación, que no sabemos si será más agresiva o se debilitará”, señaló el Dr. Larrateguy al remarcar: “En contexto de pandemia, ante síntomas respiratorios leves, sugiero la consulta al médico”.“El virus afecta a los no vacunados porque aquellos que están inoculados cuentan con algunas defensas que empiezan a actuar, pero las personas vulnerables siguen siendo las que más peligrosamente pueden enfermarse. Hay personas con dos dosis de vacunas que tienen la enfermedad por virus Delta y si esa persona es diabética, obesa o tiene enfermedades crónicas, está más expuesta”, sentenció.