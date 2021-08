Pedido solidario de la familia de joven cadete que tuvo grave accidente en 2018

Esperan justicia

El accidente

Norma, mamá de Franco Squiazabal, el joven cadete accidentado hace más de tres años en una esquina de Gualeguaychú, pidió una ayuda para conseguir una vivienda en Gualeguaychú o Pueblo Belgrano, donde podrían hacer una correcta rehabilitación.En 2018, el joven viajó a Gualeguaychú desde Gobernador Mansilla, Tala, porque necesitaba trabajar junto a su hermano en una cadetería. Ese domingo los padres estaban cocinando cuando ocurrió el accidente.Tuvo un daño terrible en el cerebro, estuvo 38 días internado en terapia intensiva y luego tuvo un virus intrahospitalario, al punto que a los padres les pidieron que autorizaran la donación de órganos. En Gualeguaychú fue operado por el doctor Escalada y salvó su vida.Hoy Franco necesita rehabilitación para recuperar su parte motriz. La madre recuerda que mientras lo atendían en Paraná, “vivíamos en la Fiorino”, en alusión a que vivían en la camioneta. Eso duró un año, y en una estación de servicio los autorizaron a permanecer allí con el vehículo.“Franco no camina, se moviliza en silla de ruedas, se cansa muy rápido, es lento, engordó 20 kilos, necesita fonoaudiólogo porque no habla bien, necesita terapista ocupacional para aprender otra vez a leer y escribir. En este momento tiene cobertura de medicación, y nada más”, dijo Norma aEn cuanto a la causa judicial, la mujer dijo que la semana próxima serían atendidos por la fiscal Natalia Bartolo. Pero manifestó que “se pasan de un juzgado al otro y no resuelven, la Justicia ha sido muy lenta. A nosotros nos cambió la vida, y no tenemos dinero, ahora a Franco le llega una pensión pero es muy poco. Nosotros necesitaríamos vivir en Gualeguaychú por la rehabilitación. En tres años nos cambió la vida”.“Franco tiene 22 años, hay que aprovechar su juventud para salir adelante. Mi marido hizo cosas caseras para rehabilitación, para que él se movilice. Nosotros pedimos volver a Gualeguaychú, necesitamos eso para su rehabilitación. Su caso es para una ciudad grande, y además para él, volver sería una ayuda emocional para salir adelante”, señaló.El 25 de marzo de 2018, el joven resultó gravemente lesionado tras chocar la motocicleta en la que se conducía, con una camioneta. El siniestro ocurrió a las 13:30 aproximadamente, en la intersección de calles Santiago Díaz y Clavarino de Gualeguaychú.Franco Squiazabal, que tenía 19 años, cadete de una mensajería se encontraba trabajando cuando sucedió el accidente que le provocó lesiones graves.Pese a que el joven llevaba el casco colocado y abrochado, el fuerte impacto contra la puerta y vidrio del lado del acompañante de la camioneta, no impidió que sufriera traumatismos varios de cráneo por lo que estuvo en coma inducido en la sala de Terapia Intensiva del hospital Centenario, con pronóstico reservado.Franco y su hermano trabajaban en la cadetería y su familia vive en Rosario del Tala. El teléfono de Norma es 3446 667975.