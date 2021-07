Variante Delta en Córdoba: habló familiar del viajero que causó brote de Covid19

Sociedad Suman 800 las personas aisladas por contagios de la variante Delta en Córdoba

Desde que el Ministerio de Salud detectó los primeros casos de la variante Delta en Córdoba, las alarmas volvieron a encenderse en todo el territorio, en un momento en el cual todo parecía calmarse en torno a la pandemia del coronavirus.. Una vez detectado el caso, el Instituto Malbrán. Las autoridades confirmaron quey a las pocas horas informaron los primeros 14 contagios de esta nueva variante. Esa cifra subió este viernes y ya son 20 los pacientes con la Delta, además de 800 personas aisladas y cientos de hisopados alrededor de la ciudad.accedió a la palabra exclusiva de uno de los familiares que está infectado con la variante Delta, y que además es sobrino del hombre que llegó desde Perú.Eduardo (nombre ficticio elegido para resguardar la identidad) confirmó primero que es. "El lunes me hice un hisopado rápido y dio negativo. El martes vinieron a hisoparme la gente de Salud porque había sospechas de esa variante y el miércoles me avisan que soy positivo".Luego, cuando las autoridades empezaron a corroborar los posibles casos de la Delta,Además, el hombre confirmó que su tío, el caso cero, admitió ante los agentes de Salud que había tenido contacto con otras personas cercanas, y que eso fue lo que impulsó el accionar preventivo de la cartera sanitaria.De manera inmediata, todos los familiares que tuvieron contacto con el viajero fueron aislados en sus viviendas. Sin embargo,, que es uno de los dispuestos por la Provincia de Córdoba para casos como estos., relató Eduardo al medio antes mencionado.Sobre la situación de salud que está atravesando el grupo familiar, el hombre sostuvo:Por otra parte, Eduardo contó que este viernes se comunicaron con ellos personal del Ministerio de Salud para que fueran al Hospital Rawson y al Hospital de Niños para los menores. "A las 10 de la mañana vino una traffic y nos lleva., continuó.El hombre no pudo confirmar si su tío estaba vacunado contra el coronavirus, pero aclaró que "la mayoría de la familia" sí lo está.lamentó Eduardo.Además, la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias (UFES), a cargo del fiscal Andrés Godoy, indicó que tres de los acusados son argentinos y que todos rompieron el aislamiento. Incluso, abrieron sus comercios y atendieron a clientes a pesar de estar infectados.Sin embargo, Eduardo negó categóricamente este dato oficializado por el Ministerio Público Fiscal.porque apenas ellos se enteraron del positivo de mi hermano (otro de los familiares contagiado) ahí nomás cerraron todo y se aislaron", aseguró.El hombre se encuentra aislado en su domicilio junto a sus tres hijos menores de edad, aunque uno de ellos por el momento es negativo del virus.. Me dijeron que hay que seguirla paso a paso por el tema de la variante esta", añadió Eduardo con la voz quebrada.Respecto la situación de su tío en particular, que está acusado de ser el caso cero del