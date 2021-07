Dolor en docencia entrerriana: murió querida y reconocida profesora de Paraná

La profesora recibió Doctorado Honoris Causa de la UADER

“Yo también fui alumno de Mecha”

”, reza el comunicado de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos.. Desarrolló una intensa actividad docente en todos los niveles educativos, primario, medio, terciario no universitario, universitario y de posgrado. Demostrando, en todos ellos, su profundo amor a esta profesión a la que le dedicó su vida.Pero su compromiso no se limitó a ejercer la docencia en las aulas, sino que también la llevó a ocupar distintos puestos en la gestión educativa.Basta citar sólo algunos de ellos: Vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, integrante del Consejo Directivo de esa misma Facultad y del de la Facultad de Ingeniería, integrante del Consejo Superior de esa Universidad y, en la Uader, integrante del Tribunal Universitario, además de participar en numerosas comisiones como representante de las instituciones de las que formó parte.”, había dicho en ese entonces, a Elonce TV, la docente de Matemática, Física y Cosmografía., destaca el afecto que le tomó a la carrera docente y como maestra de grado en la Escuela Normal de Paraná. “En cierto momento, pensé que ya tenía que dedicarme a la especialización que había hecho, pero me costó muchísimo dejar el grado”, recordó la docente.Colombo vivió el período de estatización y normalización de las facultades de Ciencias Económicas y BioIngeniería. Al recordar, ese momento de las casas de altos estudios, la docente destacó la actitud de los estudiantes y su participación en el proceso que integró al graduado y al estudiante al Gobierno de la universidad. “Contra lo que algunos opinaban, acerca de que el desempeño de los estudiantes iba a ser para que las cosas sean más fáciles; tuve la grata sorpresa de que no era así. Al contrario, los estudiantes querían excelencia y lo mejor para las instituciones”, había afirmado.Compromiso que, más allá de una mera retórica, se ve plasmado en el reconocimiento al Instituto Nacional del Profesorado que tuvo su pináculo en las décadas del 50 al 70. En ese período la provincia recibía alumnos que venían a formarse en estos profesorados, y podemos decir que exportaba docentes de altísima calidad profesional”, habían destacaron en su momento desde el ámbito universitario , sobre las cualidades de la docente.y en la información se cita: “Para todos los que alguna vez curso ‘mate’ con la Señora Mecha!!! ...Este simpático grupo surgió de una reunión entres contadores, bioingenieros y un bionformático... y hablando, hablando.. empiezan las anécdotas de la vida universitaria... yUna eminencia de las matemáticas... y un buen ejemplo a seguir como docente!!”.Allí, todos los que la conocieron, detallan anécdotas del increíble placer que les significó haber sido sus alumnos.