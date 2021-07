Remolcaron el gigantesco buque que estaba varado en el Río de la Plata

Como sucedió con el buque portacontenedores "Ever Given", que bloqueó durante seis días el Canal de Suez y estuvo inmovilizado más de tres meses, un gigantesco buque gasero quedó varado en el canal Punto Indio, en la zona del Codillo, punto significativo para la navegación en el Río de la Plata, por lo que quedó bloqueado el paso de las naves. La situación duró varias horas pero, cerca de las 20, la inmensa embarcación logró ser puesta a flote y se normalizaron las operaciones fluviales.



El buque de bandera noruega Hoegh Esperanza se dirigía a Escobar, al regasificador Expedient. De acuerdo con información de fuentes que estuvieron a cargo de las tareas de normalización de las operaciones, dos remolcadores intentaron desbloquear al buque que lleva la bandera noruega. Repleta de gas metano y de casi 300 metros de eslora (largo) y 46 de manga (ancho), la embarcación podía implicar un riesgo para el tráfico fluvial.



Por estar involucrado un buque que transporta gas metano es que la Prefectura Naval Argentina decidió interrumpir toda la navegación en la zona para evitar cualquier riesgo de accidentes. Solamente se autorizó el paso de buques de menos de 7 metros de calado, mientras que ese canal permite la navegación de naves de hasta 11 metros.



"El punto clave es que se trata de una carga peligrosa como es el gas lo que obligó a la Prefectura a tomar muchas precauciones. El buque tuvo un problema de máquinas y a eso se sumó que el río está en un nivel muy bajo", según señalaron fuentes cercanas a la situación.



La situación es similar a la que protagonizara en marzo pasado el buque portacontenedores Ever Given, que bloqueó durante seis días el Canal de Suez y estuvo inmovilizado más de tres meses para luego levar ancla como se preveía tras un acuerdo de indemnización a las autoridades egipcias de parte de su propietario japonés.



El buque varado se encontraba dentro del canal Punta Indio a la altura del kilómetro 145 del Río de la Plata. Punta Indio es un canal artificial, dragado en el lecho del río. Tiene una longitud de unos 120 km y nace al sur de la ciudad de Montevideo, en proximidades del punto denominado "Pontón Recalada", un buque faro estacionario y punto de embarque de los baqueanos (prácticos) que conducen a las embarcaciones a través del río hacia los puertos de La Plata, Buenos Aires, o los situados sobre las márgenes de los ríos Paraná y Uruguay.



Según informó la Prefectura Naval Argentina mediante un comunicado, "a través de su Centro de Control de Tráfico mantiene las coordinaciones necesarias para regular el tránsito en los canales de navegación en el Río de la Plata", a la vez que destacó que la obstrucción del canal es parcial.



"Se trata de un buque metanero de bandera de Noruega, de 294 metros de eslora (largo), proveniente de Brasil que se dirigía al puerto de Escobar (Buenos Aires) y quedó varado anoche a 32 kilómetros de la costa (Faro Punta Indio) y a 90 del Puerto de La Plata, por causas que aún se están investigando", señaló la Prefectura.



La autoridad marítima agregó que "hay un guardacostas de Prefectura en el lugar y desde el Centro de Control de Tráfico Río de la Plata". A la vez advirtió que "se está efectuando un monitoreo permanente a través de los sistemas electrónicos y de radar para brindar seguridad a los buques que se encuentran utilizando este canal y de los cuales se mantiene una comunicación permanente".



Rosario3.