Cómo tratar la tos seca, uno de los síntomas más comunes del coronavirus

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), síntomas como la fiebre, fatiga, dolor muscular y tos, entre otros, pueden aparecer entre dos y 14 días después de la infección. En la mayoría de los casos, estos síntomas solo duran unos días y las personas evolucionarán después de aproximadamente una semana, y se recomienda beber mucho líquido para mantenerse hidratados y hacer reposo.



“Los síntomas comunes de infección por COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio, pero también puede presentarse con dolor de garganta espontáneo y al tragar (odinofagia), dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, conjuntivitis, pérdida del olfato o el gusto, erupciones en piel y dificultad para respirar”, explicó la doctora Natalia Müller (M.N. 107.642), especialista en Otorrinolaringología y Pediatría del Hospital Británico a TN.



No obstante, Müller hizo hincapié en que “muchos de estos síntomas suelen aparecer en el contexto de otros cuadros infecciosos”, especialmente en los casos de faringitis, gripe y resfríos, así como en catarros, secreción y congestión nasal, algo que no se suele observar en los pacientes con coronavirus. “Por eso, es muy importante poder realizar un diagnóstico certero mediante una prueba de coronavirus”, añadió la doctora. Cómo aliviar la tos La tos por coronavirus es seca y persistente, y suele estar acompañada de una sensación de falta de aire, además de que existe la posibilidad de que también exista con fiebre (en esos casos, es necesario consultar con un médico). Esta tos no produce expectoración y puede llegar a impedir que una persona respire con normalidad.



Según un estudio publicado en JAMA, un 60,3% de los pacientes infectados con coronavirus identificados en la investigación dejaron de presentar tos antes de las cuatro semanas establecidas. No obstante, todos los cuadros de tos por coronavirus son distintos y que, por lo tanto, es necesario siempre consultar con un médico respecto a los tratamientos médicos para aliviar el malestar.



Los CDC señalan que los medicamentos de venta libre pueden colaborar a combatir estos síntomas, aunque no ofrecen precisiones de cuáles son los más efectivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, afirma que algunos remedios tradicionales o caseros pueden aliviar los síntomas.



De acuerdo a las principales autoridades sanitarias, existen algunas estrategias o guías para aliviar la tos sin el uso obligado de medicamentos.



Según la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), las bebidas calientes pueden ayudar a calmar el malestar de la tos, que suele irritar la garganta. Para los CDC, la ingesta de líquido reduce la necesidad de expectorar.



También se aconseja el uso de un humidificador. Si bien es recomendable consultar con un especialista antes de usarlo, la humedad que provee este aparato ayuda a aliviar la tos seca, facilitando la respiración. Algunos medicamentos útiles No obstante, existen algunos medicamentos de venta libre que pueden servir para aliviar la tos. Estos son:



Dextrometorfano: supresor que sirve para disminuir la actividad en el cerebro que causa la tos.

Guaifenesina: expectorante para la tos que actúa diluyendo la mucosidad, y facilita la limpieza de las vías respiratorias.

Acetaminofeno: alivio del dolor y la fiebre.



“Hay medicamentos de venta libre que pueden aliviar la tos, pero los que más funcionan son los corticoides inhalados y los opiáceos por boca (jarabe). Ambos se venden bajo receta”, explicó a TN Carlos Luna (M.N. 46.388), profesor titular consulto de Neumonología de la Facultad de Medicina de la UBA y del Hospital de Clínicas.