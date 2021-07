Buenos Aires: Estudian dos posibles casos de transmisión comunitaria de Delta

Las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires tienen bajo estudio dos casos positivos de la variante Delta de Covid-19 para determinar si se tratan de contagios por circulación comunitaria, ya que los infectados no tienen antecedentes de viaje al extranjero.



De confirmarse la ausencia de nexo epidemiológico, constituirían los primeros casos no relacionados con viajeros en el país y esto se produce tres meses después del ingreso de la cepa Delta a la Argentina.



El primer caso se trata de una menor de edad que comenzó con síntomas el día 20 de julio, y cuya muestra fue secuenciada en el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en el marco de la vigilancia epidemiológica poblacional realizada por el laboratorio en conjunto con el Proyecto PAIS del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



En tanto, el otro caso se trata de una persona de 32 años que fue diagnosticada Covid positivo el 4 de julio, y en el día de la fecha el mismo laboratorio notificó que su muestra fue positiva para la variante Delta.



Al momento, la jurisdicción no identificó antecedentes de viaje en dichos casos y continúa haciendo la investigación epidemiológica de los casos. Por el episodio, ya hay 41 contactos estrechos aislados en el barrio de Monserrat, donde vive uno de los infectados.



La situación se da en medio de la preocupación que la variante Delta genera en la provincia de Córdoba, donde ya se detectaron 17 personas infectadas con esta variación del virus registrada por primera vez en la India.



Las autoridades provinciales dispusieron el cierre de una escuela a la que concurren integrantes de grupos familiares que estuvieron en contacto con el hombre que regresó de Perú con la variante Delta y no cumplió con el aislamiento obligatorio, mientras que ya son 17 las personas contagiadas y más de 160 los aislados.



En tanto, más de 20 personas quedaron aisladas en Salta, en forma preventiva, porque fueron contacto estrecho de un deportista que a principios de julio regresó de Europa y dio positivo para la variante Delta de coronavirus, por lo que ahora las autoridades sanitarias esperan los resultados de los estudios correspondientes.



Así lo informó hoy el ministro de Salud Pública provincial, Juan José Esteban, quien señaló que "en Salta el paciente cumplió el aislamiento pero lamentablemente el negativo de primera instancia confundió y cuando comenzó con los síntomas se le hizo el hisopado y la PCR, además de la secuenciación genómica, y dio positivo para (la variante) Delta".



En declaraciones a radio FM Aries, Esteban detalló que, hasta ese momento, el paciente "ya había contagiado a su esposa e hija, y había tenido una serie de contactos, que son prácticamente 20, que también han sido aislados".



La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, manifestó este viernes que el Gobierno nacional está "muy preocupado por lo que está pasando en Córdoba" y consideró que en las provincias se debe "ejercer un control más estricto" para evitar esos contagios.



"Estos casos no ayudan para nada. La responsabilidad individual falló. Quizás algún control más estricto del Estado hubiera sido bueno", dijo la funcionaria en declaraciones a FM Delta al referirse a lo sucedido en la provincia mediterránea.



Asimismo, remarcó que el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habían instado a las provincias a realizar controles estrictos y hacer cumplir en hoteles las medidas destinadas al aislamiento de los viajeros, y no en los domicilios como lo hace Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. "Estamos convencidos que el modelo hoteles que instrumentaron Canadá y Gran Bretaña era el que había que seguir" en la Argentina, sostuvo Carignano.