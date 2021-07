Son más de 250 las personas aisladas en Córdoba por caso de variante Delta

Sociedad Más de 20 personas aisladas en Salta por paciente contagiado con variante Delta

Los controles sanitarios aumentaron en Córdoba en las últimas horas por el hombre que llegó procedente de Perú, no se confinó y contagió a al menos 17 personas con la variante Delta del coronavirus. Hasta el momento, hay algo más de 250 aislados, pero las autoridades alertaron que el número podría aumentar y rastrean a más de 200 personas. Además, cerraron dos escuelas.Rastrear, detectar, testear y aislar. Ese es el intenso operativo que realizaba este viernes desde temprano el Ministerio de Salud de Córdoba para evitar que aumenten los contagios por el primer portador de la variante Delta en la provincia.Por la mañana, comenzaron los testeos a toda la comunidad educativa de las escuelas de la capital de Córdoba adonde concurren los chicos de las familias con diagnósticos positivos.En otro tuit, Educación de Córdoba informó que "en virtud de la información de público conocimiento en relación al caso de la variante Delta, en la ciudad de Córdoba se activó el protocolo de prevención en 2 escuelas estatales, 1 privada y 1 municipal. #ClasesEnCórdoba".El Gobierno local había informado este jueves que el portador del virus es un viajero procedente de Lima (Perú) que había arribado al Aeroparque Jorge Newbery con test negativo en un vuelo del pasado 19 de julio de 2021.La secretaria de Salud, Gabriela Barbás, informó a la prensa que "se está trabajando intensamente para aislar" esa nueva variante, y se están realizando "seguimientos y rastreos" a más de 200 personas por contactos con el caso cero y a las 14 personas detectadas que fueron contagiadas.Tras la investigación epidemiológica, se identificó que él tuvo contacto con familiares no convivientes durante el período que debió guardar aislamiento, y que a partir de esos datos se detectaron hasta el momento 17 casos de covid-19, de los cuales al menos 13 son de la variante Delta."Llegó a la Argentina y un sobrino lo llevó hasta su domicilio. Al día siguiente fue a la casa de un familiar que vive en otro barrio y mantuvo contacto con personas", consignaron fuentes sanitarias.Por tal motivo, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias (UFES) para el inicio de las acciones legales correspondientes y para determinar la responsabilidad y posible violación de la cuarentena por parte del viajero.El infectólogo Hugo Pizzi manifestó su preocupación por la situación al sostener que "es un tropiezo epidemiológico de grandes dimensiones por la indisciplina, la falta de empatía y la falta de sentido común de esta persona",En diálogo con Radio Universidad de Córdoba, agregó que "la gente que llega al país sabe de las medidas que deben cumplir, cómo deben comportarse, y sin embargo después viene una persona y nos tira una bomba epidemiológica de estas características, realmente enoja mucho esta actitud".El infectólogo señaló que más allá de que se haya aislado a un gran número de personas, no se sabe "si hubo por ahí algún resquicio por donde el virus se escapó". Y recordó que esta variante tiene una capacidad de contagio mucho mayor que las otras.