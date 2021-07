“La trata ya no es solo a cielo abierto, está en las plataformas digitales”

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y el Día Provincial de Prevención del Tráfico y la Trata de Personas, Sonia Sánchez, una sobreviviente a una red de trata contó a Elonce TV declaró que “la pobreza profundiza la explotación sexual”.



“Este día, al igual que todos es un día de lucha y pongo en cuestión a los gobiernos de turno, a todos los funcionarios y funcionarias”, relató Sánchez y “existe a trata porque existe la prostitución”.



Sobre las víctimas de trata, explicó que “el 90 por ciento de las mujeres que caen en la red de trata lo hacen buscando trabajo; se necesita educación sexual integral con perspectiva abolicionista para prevenir”.

Sánchez, declaró que “hoy en día se ha profundizado la explotación sexual, ya no solo es a cielo abierto, como en rutas, plaza y calles o en prostíbulos, sino que ahora se derivó a las plataformas digitales. Hay que trabajar en la prevención, las mujeres que fuimos traficadas y prostituidas no lo sabemos hasta que nos rescatan, y los niños y niñas deben saber eso”.



“El desempleo se ha profundizado en la pandemia y por ejemplo en Buenos Aires hay niñas de 16 años que están siendo explotadas sexualmente y por el consumo problemático de las adiciones. También hay mujeres de 75 años que también son prostituidas, es una tortura”, relató.



Educación

Además, manifestó que “los varones deben aprender a relacionarse con las mujeres y las otras identidades desde la no violencia. No nos tienen que reducir a todo lo que conlleva la trata”, y resaltó que otra forma de violencia es cuando a la mujer “se la reduce a la cuestión reproductiva y a un útero y la parte gestante”.

Por otro lado, destacó que “se informa que en el país rescataron unas 20.000 mujeres de los temas de trata, pero las cuestiones es saber cuántas de ellas tienen la restitución de sus derechos económicos, sociales y culturales, creo que una sola”.

“El negocio es que las mujeres seamos empobrecidas entonces no vamos a ser libres. Es por ello que, en el Día de Lucha de la Trata, exigimos trabajo genuino, salario digno, educación, salud y vivienda”, culminó.