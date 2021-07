Vacunación a menores: cuáles son los factores de riesgos priorizados

Sociedad Este martes inicia la vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades

Registrar la voluntad de vacunación

Listado de grupos de riesgo

Los menores entrerrianos de entre 12 y 17 años ya fueron incluidos en el grupo etario para manifestar su voluntad de recibir la vacuna contra el coronavirus. Al respecto, la doctora Valeria Rodríguez Alcantara, miembro del Área de Atención Integral de la Niñez, de la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, dijo que “La provincia comenzará la semana próxima con la inmunización del grupo priorizado con factores de riesgo”.“El objetivo en esta instancia es alcanzar la proyección con la vacuna Moderna al subgrupo de pacientes que tiene enfermedades graves”, sumó y detalló que es para “los que cuenten certificado de discapacidad vigente y los que perciben una pensión y tengan con certificado médico, así como el subgrupo de comorbilidades”.En cuanto a los”.En este sentido, Rodríguez Alcantara, explicó que se considera paciente de riesgo a los que padezcan patologías como “l”.La funcionaria, en esta ocasión recordó que “todos los niños entre 13 y 17 años pueden acceder de forma directa y voluntaria con su propio consentimiento a la vacunación, sin la necesidad del acompañamiento o control familiar”.En tanto, “el grupo de 12 años requiere el acompañamiento y asentimiento del responsable parental, al igual que en el grupo de niños, niñas y adolescentes cuyas capacidades no le permitan expresar plena autonomía en la toma de decisiones”, dijo. Asimismo, detalló que tanto el subsistema público de salud como el privado tendrán a disposición un formulario de asentimiento que los familiares van a poder firmar acompañando la decisión de los menores.En este sentido, señaló que todos los pacientes que poseen factores de riesgo la convocatoria a la vacunación es una oportunidad para que se realice un control integral de salud.• Diabetes tipo 1 o 2.• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.• Personas con tuberculosis activa.• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.• Síndrome de Down.• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.El criterio de distribución de la vacuna Moderna se realizará en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendara la autorización correspondiente para su uso en personas de 12 a 17 años.