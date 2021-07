Municipio que eliminó más de 100 tasas, logró recaudar un 40% más

"Se debe bajar la carga, no es que se puede. Es una vergüenza los impuestos que pagamos los argentinos para alimentar una máquina de políticos que viven del esfuerzo y el sudor de los que laburan", describió el jefe comunal, Javier Iguacel.



Indicó que cuando asumió a fines de 2019 tenían 130 tasas y que lo cambiaron ante la queja de un vecino al que le cobraban "publicidad" por el cartel de su negocio. Ahí vio que el promedio general en Argentina era de 85 por municipio.



"Con una birome en mano, si no era justo, simple o fácil, lo tachamos. En la primera volteada se fueron 98 y en la segunda 11, eliminamos 109", describió



"Teníamos promedio de pago del 40% y hoy rondan el 98%. Si tenés 20 pesos para pagar y te cobran 50, la mayoría lo piensa, dice para qué pago 20 si estoy incumpliendo en 30, muchos no pagaban nada. Les parecía exagerado y era justo", detalló.



A su vez, destacó que durante la pandemia de coronavirus se abrieron 100 negocios nuevos.



"Nunca lo hicimos pensando en aumentar la recaudación. Se había equilibrado pero que todos paguen lo justo y si estábamos equilibrados, perfecto. Nos sorprendió que además nos incrementó", contó.



Y cuestionó: "Un diputado provincial se lleva 4 millones de pesos para gastar discrecionalmente en módulos, con los que pueden contratar gente, pero ponen al hijo, al primo o hasta indigentes para cobrar la diferencia. Si descabezás ese curro de la política te empieza a sobrar plata. Podés bajar los impuestos. Es devolverle poder a la gente, que tengan la posibilidad de aplicar beneficios de su trabajo como más quieren".



"Impuestos hay que cobrar porque hay que pagar a maestros, docentes, policías. Pero una cosa es pagar para alimentar un sistema parasitario de la economía y otras para pagarle a lo que laburan", dijo



Además, Iguacel destacó que ahorran entre 3 y 4 millones de pesos por mes reciclando la basura en acuerdo con los vecinos y convirtiéndola en materia prima.