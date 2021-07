Vacunación covid: habilitaron inscripción para menores de entre 12 y 17 años

Las prioridades

A través de la página web oficial, los menores de entre 12 y 17 años ya pueden registrarse para manifestar su voluntad de recibir la vacuna contra el coronavirus.El Gobierno Nacional recibió tres millones y medio de dosis de la vacuna Moderna, que ya fue aprobado en Europa su uso en menores de edad. Las mismas empezaron a distribuirse el miércoles y 27.300 fueron destinadas a Entre Ríos. Dado que se comenzará con quienes tienen comorbilidades, será necesario para aquellos con los que se inicie la aplicación de dosis la presentación de la respectiva constancia médica.La vacunación en este grupo etario incluirá en una primera etapa a personas con diabetes tipo 1 o 2; obesidad grado 2 y grado 3; insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas; y enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.Además, a aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave y que requieran terapias con oxígeno.También incluye a quienes tengan enfermedades graves de la vías aéreas y los que requieren hospitalizaciones por asma; cirrosis, hepatitis autoinmune; y personas que viven con VIH.Asimismo, se incluirá a pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas; y oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o "activa".La lista considera además a personas con tuberculosis activa; discapacidad intelectual y del desarrollo; síndrome de Down; personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos; adolescentes que viven en lugares de larga estancia; gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.Por último, aquellos con Carnet Único de Discapacidad (CUD) vigente; con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan CUD; con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.En la víspera, el gobernador, Gustavo Bordet, informó que el martes se lanza a nivel nacional la vacunación para menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades que comprende a Entre Ríos.“Estamos trabajando con un gran equipo de Salud que nos está acompañando para poder inmunizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”, dijo durante el operativo realizado ayer en el Hospital de la Baxada.Tras ello expresó: "Estoy muy contento de volver al hospital De la Baxada y verlo funcionando a pleno, puesto que esto fue uno de los desafíos que tuvimos cuando comenzó la pandemia para garantizar la salud de todos los entrerrianos debido a que estuvo prácticamente cuatro años inactivo por la decisión del gobierno de entonces", dijo el primer mandatario entrerriano, al tiempo que destacó la jornada de vacunación contra el Covid que este jueves se llevó adelante en ese lugar para aplicar primeras dosis a 8.000 personas mayores de 25 años y que hoy estará destinada a mayores de 18."En toda la provincia de Entre Ríos ya se está vacunando sin turnos a mayores de 18 y a partir del martes próximo se lanza a nivel nacional la vacunación para menores de 18 años con comorbilidades, con dosis del laboratorio Moderna, y también se aplicarán acá en Entre Ríos", expresó el mandatario.Consultado sobre si se analizan nuevas flexibilizaciones ante la disminución de casos, respondió: "Hoy estamos prácticamente con todas las actividades en macha. Estamos en toda la provincia con la actividad económica funcionando en algunos casos con aforos, que es necesario, pero en marcha. Hemos tenido una buena temporada de vacaciones de invierno, también con muchos cuidados y con muchas recomendaciones, pero las reservas hoteleras, dicho por las cámaras del sector turístico, han sido buenas y también el sistema de clases hoy es presencial en todas sus modalidades".Sostuvo que se continúa con las medidas para evitar contagios y dijo que se debe evitar la circulación que se pueda, tener en cuenta siempre los métodos de auto protección, respetar distanciamiento y generar reuniones al aire libre. “Mantenemos aforos para que no haya aglomeraciones de personas que es lo más importante. Si entre todos ponemos una cuota de esfuerzo, sin dudas más rápido se podrá superar esta situación cuando se inmunice la mayor parte de la población que es el objetivo que nos hemos propuesto", remarcó.