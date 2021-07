Aislaron a más de 160 personas por viajero con variante Delta que no se confinó

Luego de que un hombre contagiara a 13 personas con la variante Delta del coronavirus, tras llegar a Córdoba procedente de Lima, Perú, ya fueron aisladas más de 160 personas para evitar que la cepa del virus se expanda por la provincia.Esa fue la cifra informada por ElDoce, el medio de comunicación local en el que Laura López, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud provincial, explicó que el hombre "llegó el 19 de julio a la Argentina" y que "según su relato, al día siguiente fue a la casa de un familiar que vive en otro barrio y mantuvo contacto con varias personas".Asimismo, López aseguró que "ninguno de los contagiados requirió algún tipo de asistencia en hospitales", dado que "la mayoría de ellos son asintomáticos y algunos tienen síntomas leves".El viajero, que vive en Córdoba capital, había arribado al Aeroparque Jorge Newbery el 19 de julio pasado, con un PCR negativo previo al vuelo y otro testeo negativo en el ingreso al país. Llegó en coche a su ciudad natal, aunque no cumplió con la obligación que se les impone a todos los viajeros.El 21 de julio se le hizo el control y seguimiento telefónico al pasajero, y se programó el testeo correspondiente para el séptimo día, es decir el 26 de julio. Fue en ese momento en el que se detectó el positivo."El 26 de julio se realizó el test para el alta y el resultado fue positivo, por lo que se procedió a realizar la identificación de variante Delta por rt-PCR en el Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, el 27 de julio a la noche", informaron desde la cartera sanitaria cordobesa al diario La Voz del Interior.Fuentes vinculadas al caso le confirmaron a Clarín que "actúa de oficio la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias" desde el miércoles, cuando se enteraron del caso. "Este jueves el Ministerio de Salud formalizó la denuncia penal contra el viajero", dijeron.La sospecha de que no respetó adecuadamente el aislamiento tras regresar del viaje fue confirmada por López, quien contó que el hombre visitó a un familiar no conviviente mientras que suponía que debía estar aislado.El caso alarma a las autoridades sanitarias ante la posibilidad del rápido avance de la variante Delta en el país y la tan temida "circulación comunitaria". Por eso, justamente, es que se procedió al veloz aislamiento de los contactos estrechos.Justamente, este miércoles, la directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Analía Rearte, adivirtió que todavía no hay casos de la variante Delta del coronavirus sin antecedentes de viaje, pero, dijo, "los vamos a tener".Rearte además actualizó la cifra de infectados, y dijo que hay "45 contagios de Delta de personas viajeras; y alrededor de 15 contactos estrechos que eran convivientes y algunos no convivientes". Todavía no se conocían los casos de Córdoba.