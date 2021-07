Causa Maradona: las explosivas declaraciones de Morla contra Dalma y Gianinna

Matías Morla rompió el silencio con duras y explosivas declaraciones. En una extensa entrevista, el abogado hizo un fuerte descargo sobre todos los temas que lo relacionan en la causa de la muerte de Maradona.



Para comenzar, en declaraciones a Clarín, no se inmutó por la reciente decisión judicial que ordenó apartarlo como abogado de cuatro hermanas de Diego Armando Maradona en el expediente por la muerte del astro, aunque avisó que apelará.



"Es algo más hollywoodense para la prensa: 'Apartaron a Morla, lo van a investigar'... Están hablando de investigarme a mí por el homicidio, pero ya va a pasar un año y no pisé el juzgado. Es una decisión polémica que se tomó entre sombras y medianoches. El juez asumió un viernes y resolvió un lunes", manifestó al respecto el abogado.



Tras este punto, arrancó su feroz ataque contra Dalma y Gianinna Maradona. Morla dice ser víctima de "una campaña de desprestigio" por parte de las dos hijas mayores del exfutbolista. "Todo tiende a la plata. ¿Saben algo? El cariño de Dalma y Gianinna Maradona no termina con el padre muerto: sacaron 100 mil dólares de una financiera".



"Tengo la fecha y el lugar, seguramente después de esta afirmación me van a citar a declarar e iré con gusto. Diego Jr., Jana Maradona, que es una gran persona, y Verónica Ojeda, no van a asustarse de lo que digo porque les habrán dado 25 mil dólares que les corresponde a cada hermano. Si no la dividieron, le está sacando plata a Maradona, al acervo hereditario y cometiendo un delito. Es evasión tributaria porque una financiera es un medio clandestino de sacar dinero", aseguró el letrado.



En tanto, tuvo una particular manera de explicar qué pasa con el millonario negocio de la marca Maradona, hoy en su poder: "Acá el objetivo de ellas (por Dalma y Gianinna) es la marca, no hay otro. Y el objetivo ese no va a tener frutos porque la idea de Maradona y su voluntad se manifestó en más de 28 oportunidades respecto a la marca".



"¿Qué decía Diego de sus hijas? 'No me vienen a ver nunca'. Yo pasé así ocho años nuevos. Ahí éramos tres personas: Rocío Oliva, yo y Diego. Se están dando cuenta varios que abandonaron al padre", continuó sobre la relación entre ellos.



En tanto, dio su versión del accionar de los protagonistas cuando falleció Diego. "La plata de Maradona la entregué yo cuando se murió. Las cosas de Maradona, la baulera de Dubai, la baulera de acá, los oficiales de cuentas, los números de cuentas, los montos, los entregué yo. ¿Qué entregó Villafañe? ¿No se da cuenta el resto de los herederos?".



En esa línea, Morla lanzó con un comentario provocador. "La gente no es tonta, se está dando cuenta que lo abandonaron, que lo estafaron, que le robaron. Eso es evidente. Quisieron llenar una plaza y llevaron 200 personas. Si voy con las hermanas, va más gente".



Pero eso no es todo. Morla tenía mucho más para decir sobre las hijas del "Diez" con las que está notablemente enemistado y no tiene filtro alguno a la hora de hablar de ellas.



"Dalma decía que no le permitías ver a su papá", le dijo el periodista. A lo que el abogado respondió con dureza: "'A mí no me dejaba pasar', dice Dalma, pero Gianinna entraba. A veces me pregunto al revés: ¿Cómo hace para dormir esta chica que no vio al padre, se murió y la gente la acusa de abandonarlo? ¿Quieren echarle la culpa a Morla? Acá estoy, tengo el cuero sobrado como para bancar estos golpes pero no resisten la más mínima lógica".



Ante la consulta de si realmente creé que el único interés que las motiva a Dalma y Gianinna es el dinero, Morla sentenció: "Mil por mil... mil por mil. Están educadas con el tema de la plata y la mentira. Cuando nació Diego Jr. cerraron una cuenta de Maradona que está en Uruguay ahora con dos millones de dólares. Por eso no entiendo el comportamiento del resto de los herederos".



Por otro lado, no se hizo cargo del lugar y las condiciones en las que pasó Maradona los últimos días de su vida: "La casa la alquiló Jana Maradona. Y la vieron Gianinna, Diego y Kitty Maradona".



Y al ser consultado por las cuestiones médicas indispensables que no tuvo el "Diez" respondió sin empatía. "Lo que hay que hablar es si tenía aptitud médica, porque hay gente que vive debajo de un puente y está viva, hace años. Ahora si tenía requisitos para un tema médico está claro que no, se murió y no había cuestiones básicas. Cuando Swiss Medical advierte que no está para una casa, vos lo podés llevar al palacio de la Reina Sofía y también se va a morir".



Sobre las causas de la muerte, manifestó: "Diego se murió y su corazón estaba mal. Eso es irrefutable. Que Diego se murió del corazón puede pasar por varios motivos. Diego se hubiera muerto igual en cualquier lado. Es un tema que va a terminar en un juicio oral con muchos médicos declarando. Son cuestiones estrictamente vinculadas a la salud".



Además, Morla desmintió cuestiones a las que nadie se opuso hasta el momento. "Lo de la marihuana es una mentira. Diego no fumaba marihuana, fumaba puros. Si lo hacía, tampoco te lo diría, pero no lo hacía. Y el tema del alcohol, Maradona hacía lo que quería", aseguró.



¿Cuándo lo vió a Maradona por última vez? Volvió a eximirse de responsabilidades y echó culpas a terceros.



"Habrá sido una semana antes de morir, en la casa que falleció. No estaba melancólico, pero estaba con una voz muy ronca, rara, como aguda por momentos. Ahí fue la despedida nuestra. En un momento entendí que Diego necesitaba médico, no abogado. Entonces dije 'me corro y, cuando se recupere, estoy con él'. Participaba escuetamente. Dejé el espacio para las hijas, dejé el espacio para los médicos y ahí a Diego lo abandonaron, le faltaron el respeto, se robaron cosas", aseguró Morla.



Al abogado también le preguntaron por qué en un primer momento defendió a Luque y hoy se mantiene distante, sin ponerle oposiciones al fallo final de la Junta Médica. "No puedo ahora condenar a Luque para que vayan a la casa y le peguen un piedrazo por la calle, porque ese movimiento de escrache nazi que hacen Dalma y Gianinna en contra mía yo no lo hago", arremetió.



Desafiante, el abogado se refirió a su vida cotidiana. "Como todos los días en el mismo restaurante, desayuno ahí y llevaba a mis hijos al colegio cuando había clases presenciales. Eso de la condena social es parte de un plan en el que pensaron: 'lo metemos preso por homicidio y nos quedamos la marca'. La condena social la tienen ellas porque abandonaron al padre, no la tengo yo".



Por último, al ser consultado si se reprocha algo para haber evitado la muerte de Diego Maradona, Morla se despachó con este comentario. "Como amigo hice todo bien: lo hice tener el poderío económico que él deseaba, lo hice firmar los contratos más importantes de su carrera, volvió a dirigir en el fútbol, hizo el Partido de la Paz, reconoció hijos que no tenía pensado en ese momento de su vida. Pero la cuarentena fue letal".