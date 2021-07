Llegó al país, no hizo aislamiento y contagió a 14 personas con la cepa Delta

El Ministerio de Salud de Córdoba informó esta tarde que se detectó en las últimas horas el primer caso de coronavirus correspondiente a la variante Delta, y por contactos estrechos con no convivientes se contagiaron otras 14 personas.



La directora de epidemiología de la provincia, Laura López, dijo a medios locales que se debieron aislar "cinco burbujas" escolares por prevención por los hijos del hombre que ingresó la variante Delta a la ciudad de Córdoba".



También indicó que el hombre, al regresar de Lima, "fue a la casa de un familiar cuando debía quedarse aislado" y añadió que por el momento "es un brote intrafamiliar".



López puntualizó que hasta el momento "no se conocen contagios en el ámbito escolar derivado de este caso".



Según la información oficial, se trata de un viajero procedente de Lima, Perú, que arribó al Aeroparque Jorge Newbery con test negativo antes del vuelo el pasado 19 de julio de 2021.



Sobre las burbujas que decidieron aislar en los distintos colegios, la funcionaria afirmó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación y que se tomó esa decisión “solo por prevención”, mientras que no se conocen contagios en el ámbito escolar derivado de este caso.



Luego de realizar un seguimiento para certificar que mantuviera el aislamiento obligatorio por regresar del exterior, el pasado lunes se sometió al test para obtener el alta, aunque en esa oportunidad el resultado dio positivo.



Tras analizar la muestra, se comprobó que se trata de un caso de variante Delta por rt-PCR en el Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, el 27 de julio a la noche.



En ese sentido, tras la investigación epidemiológica, se identificó que el caso tuvo contacto con familiares no convivientes durante el período que debió guardar aislamiento.



A partir de ello se detectaron 14 casos positivos en familiares asociados hasta el momento, de los cuales 13 tienen identificación de variante Delta y uno aún no se identificó.



Por tal motivo, las autoridades del Ministerio de Salud realizaron la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Emergencias Sanitarias para el inicio de las acciones legales correspondientes, y determinar la responsabilidad y posible violación de la cuarentena por parte del viajero involucrado.



La Provincia continúa con la investigación epidemiológica para la identificación de otros contactos que deban permanecer en aislamiento.



También se montaron dispositivos de testeo en los barrios involucrados y en los posibles lugares de tránsito de los casos, en el cual todos los contactos están siendo testeados.



En tanto, el ministerio de Salud de la Nación agregó en un comunicado que "fueron aisladas cinco burbujas en cuatro establecimientos educativos", que se encuentran en seguimiento.



También se informó que todas las muestras se enviaron al Instituto ANLIS-Malbrán y al INTA Córdoba -en el marco del proyecto PAIS- para confirmar la variante involucrada por secuenciación completa del genoma viral.



Por último, el Ministerio de Salud de la Nación y la cartera de salud de Córdoba coincidieron en reiterar la importancia del cumplimiento del aislamiento de los viajeros internacionales, la consulta temprana en caso de presentar síntomas y el testeo al séptimo día en todas las personas que llegan desde el exterior.



En la provincia de Córdoba se confirmaron hoy 2.194 casos nuevos de Covid-19 y 24 fallecimientos por esta causa.



Asimismo, se encuentran internadas 1.123 personas en camas de unidades para adultos Covid-19, lo que representa el 32% del total de plazas disponibles en la provincia.



Del total de personas internadas en camas críticas, 235 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica lo que representa un 20,9% del total.