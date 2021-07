Conicet: "En dos semanas se conocerán resultados de combinación de vacunas"

El investigador del Conicet e inmunólogo Jorge Geffner aseguró este jueves que “es inevitable el ingreso de la variante Delta al país” y sostuvo que “es muy importante tener los esquemas completos de vacunación antes que haya circulación comunitaria”.



Geffner dijo este jueves a radio Brisas Mar del Plata que “en dos semanas estarán los resultados de la combinación de vacunas para poder avanzar en caso que no llegue el segundo componente de Sputnik V”.



El investigador aseguró que “la variante Delta preocupa porque es mucho más contagiosa que todas las anteriores, y replantea un poco el esquema de vacunación porque para protegernos frente a esa variante necesitamos un esquema completo de dos dosis”.



El inmunólogo recordó que con la vacuna de Oxford AstraZeneca y Sputnik "hemos priorizado de manera correcta primeras dosis dilatando la segunda frente a las variantes que ya tenemos circulación comunitaria que son Manaos, Británica y Andina”.



"Ahora la variante Delta va a comenzar a circular en la Argentina, porque no hay manera de evitar debido a que está en todo el mundo, y ya llegó a los países limítrofes con circulación comunitaria”, puntualizó.



También resaltó: “Tuvimos más de 40 ingresos pero todavía no tenemos circulación comunitaria. Eso nos da un tiempo para avanzar en completar las dos dosis con lo cual hay una eficacia de protección muy importante”.



En cuanto a los esquemas de vacunación, Geffner explicó que “en el caso de Sinopharm no se dilató la segunda dosis, hay un contrato firmado por 8 millones por mes, durante julio, agosto y septiembre, es decir entran 24 millones. Pero con Oxford AstraZeneca y Sputnik sí se dilató”.



En el caso puntual de Sputnik indicó que “la carencia del segundo componente es parte de una realidad" por lo que planteó la posibilidad de "avanzar en un esquema heterólogo que ya se ha aprobado en varios países, es decir combinar primera de Sputnik con AstraZeneca, o con Sinopharm o incluso con Moderna”.



“Los resultados seguramente van a ser muy buenos, ya se están probando combinaciones no idénticas pero similares en Europa, Canadá, Chile y ahora en Uruguay, así que vamos a tener buenos resultados pero hay que acelerar el hecho de completar el esquema de dos dosis”, expresó el investigador del Conicet.