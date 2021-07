Chocobar se reunió con el policía que le disparó a Chano Charpentier

Clarín

"Era él o yo". El oficial de la Bonaerense Facundo Amendolara (27) se defendió de las acusaciones por su accionar en la detención del músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier (39), a quien le disparó en el abdomen en un barrio privado de Exaltación de la Cruz.El imputado se encontró este jueves con su par Luis Oscar Chocobar (34), en las oficinas de su abogado Fernando Soto, en la Ciudad de Buenos Aires, ya que será asesorado por la fundación que creó el ex oficial de la Policía Local de Avellaneda para dar apoyo a agentes procesados."Sé lo que estás pasando. Te vamos a apoyar para probar que obraste en legítima defensa", le dijo Chocobar a Amendolara, según reconstruyó Soto.El 28 de mayo último, Chocobar fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitado a ejercer sus funciones por cinco años por el Tribunal Oral de Menores N° 2. Los jueces lo encontraron culpable de "homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber", por el caso donde mató a Juan Pablo Kukoc (18), quien había apuñalado al turista estadounidense Frank Wolek (57).Amendolara, en tanto, fue imputado "de hecho" por el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Delitos Complejos de Zárate-Campana, para que designe un abogado."Vamos a poner un perito para probar que el disparo fue a corta distancia y en legítima defensa", sostuvo Soto en relación al hecho donde el policía le disparó a "Chano" cuando el músico, "completamente fuera de sí", lo amenazara con un cuchillo la medianoche del domingo pasado.Amendolara, padre de una beba, es hijo de un policía retirado que integró grupos de elite de la Bonaerense, entre ellos el Halcón.Soto aseguró a este diario que en el incidente, la primera ambulancia de las tres que fueron convocadas no llegó a la puerta de la casa. "Ya tuvimos un incidente y nos corrió con un cuchillo", contó que dijeron los médicos.El oficial de la comisaría 2da. de Parada Robles se dirigió el domingo a la noche al barrio Parque La Verdad junto con sus pares Vanesa Jeannete Flores (32) y Mariano Andrés Giaccio (36).Según la versión de Amendolara, el ex líder de Tan Biónica fue hasta la cocina y oyeron el ruido del cajón de los cubiertos, de donde sacó el cuchillo. "Primero lo corrió a Giaccio, que tomó distancia, y fue hacia Flores, hasta que empezó a correr atrás de Amendolara", describió Soto."Cuando estaba por darle la estocada, ahí le disparó, a menos de dos metros", añadió el abogado.Además, remarcó que "él quiso ir al operativo y haber ido evitó una masacre, porque quiso estar en el lugar y no que le cuenten con un informe". Y resumió: "Chano podría haber hecho cualquier desastre".En su declaración, Flores contó que el artista arrinconó a Amendolara "no brindándole salida o escape". Entonces, "ante un peligro real, letal e inminente", el oficial sacó su arma reglamentaria y, "ante la cercanía y el peligro en el cual se encontraba", hizo "un disparo con su arma con fines disuasivos".Giaccio comentó que recibió un llamado a las 22.50 del domingo en la comisaría. Dijo que tanto el médico como el paramédico "fueron víctimas de amenazas por parte del cantante, quien haciendo uso de un cuchillo los obligó a retirarse del hogar".Añadió que "Chano" los "corrió con el cuchillo" y "agredió" a su madre "a patadas", además dañar el auto de su padrastro "con un elemento contundente".El oficial dio cuenta de las agresiones del músico hacia los policías y justificó el uso del arma de fuego para disuadir al cantante que "blandía un cuchillo en su mano"."Chano", a todo esto, sigue internado en el Sanatorio Otamendi. Por el disparo tuvieron que extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas. (