Cumplió sus 80 años aislada en área Covid y fue agasajada por los enfermeros

Elsa cumplió ayer sus 80 años. Aislada en el área Covid-19 del hospital San Martín de Paraná debido a un cuadro que ya superó, las enfermeras del nosocomio le organizaron un pequeño agasajo durante el que le cantaron el Feliz Cumpleaños y le obsequiaron un momento que no olvidará.“Las enfermeras amorosas me cantaron, me atendieron de mil amores”, contó Elsa aal instar: “Que todos vengan al hospital San Martín porque acá me salvaron la vida”.“Adoro a los médicos, las enfermeras, a todo el personal”, remarcó. La mujer se descompuso el lunes por la noche y desde entonces permaneció internada en el área de aislamiento del nosocomio de la capital entrerriana. “Tengo tres hijos, Carlos es el que más la ayuda, y mi hija de Colón también me hizo cantar el feliz cumpleaños desde allá”, comentó emocionada al hacer extensivo el agradecimiento a sus nueras y sus siete nietos.“Esto es impagable”, sentenció.En la oportunidad, Elsa rescató las palabras de Mercedes Sosa, de quien recordó que solía decir: “Dios me dio el llanto, pero con el llanto hice la música”. “Y a mí me dio el llanto y la vida para sobrellevarla y enfrentar lo que venía; gracias a Dios tengo a mi familia que nunca abandoné ni abandonaré”, prometió.En tanto, los enfermeros del área Covid-19 del hospital San Martín de Paraná, los que desde el inicio de la pandemia están trabajando en la primera línea, dieron cuenta de la forma en la que atienden “las necesidades de cada paciente, porque detrás de cada trabajo siempre está la parte humana”.“Ella estaba muy emocionada y gracias a Dios ya está de alta de aislamiento”, valoró Walter al recordar el pequeño agasajo que se concretó ayer en la habitación 212.“Además del asistencialismo a cada paciente que está aislado comprendemos que están alejados de sus familiares y como era su cumpleaños, con mis compañeras del turno tarde de ayer, se vistieron todas y para que no esté sola, y le cantaron el feliz cumpleaños. Siempre tratamos de sostener a cada paciente por el momento que se está viviendo, poniéndole la mejor onda para ellos se recuperen”, destacó Amelia.Es que la mayoría de los pacientes en aislamiento están solos porque visitas no pueden recibir, entonces “está en nosotros, los enfermeros, que la pasen lo más ameno posible, más allá de la patología”.Sandra, por su parte, agregó: “Nosotros siempre estamos, a veces no nos pueden distinguir porque por la vestimenta quedamos camuflados, pero Enfermería siempre está, las 24 horas”.