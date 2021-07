“Todavía queda gente con buen corazón”, dijo hombre al que devolvieron $80.000

Carlos Albornoz le devolvió este jueves un bolso con 80.000 pesos y otras pertenencias a Pedro Appelhans, quien había conseguido el dinero mediante un préstamo para destinarlo a abonar estudios médicos puesto que lucha contra una grave enfermedad.fue testigo del momento en que se produjo la devolución y del emotivo agradecimiento.. Todavía queda gente con buen corazón que hace estas cosas. No tengo palabras, cómo agradecerle”, dijo Pedro aEl hombre contó que “a mí se me detectó cáncer de recto y colon. Tengo realizada una cirugía por la que se me anuló el recto. Quedé con bolsa de colostomía de por vida.para ver si lo pueden sacar con una nueva cirugía”.Acotó que “, porque la obra social no cubre el monto total de los rayos, además de medicación y otras cosas”.Relató que “accedí al dinero mediante un préstamo. Lo pedí por internet y me hicieron ir al banco, por el tema de las estafas. Por inconvenientes en el sistema no se me otorgó. El lunes me llamaron para avisarme que me lo habían otorgado. Ayer lo habíamos sacado para costear esto”.“Siempre ando con el bolsito para todos lados. Ayer teníamos una reunión, la gente que andaba con nosotros se olvidó de trabar las puertas, por lo que dejé el bolsito arriba del techo, trabé las otras puertas. Justoen las manos. En cuestión de minutos volvimos a salir y ya no estaba”, recordó Pedro.Fue entonces que “pensamos cualquier cosa., que necesitábamos para costear los estudios.”.En tanto, su esposa, Soledad Alem no podía contener sus lágrimas.. Esto es primordial para él. Nosotros,”, manifestó dirigiéndose a Carlos.