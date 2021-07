Un policía se recibió de abogado y cabalgó 53 kilómetros para buscar su título

El sargento Carlos Medina de 54 años decidió hace algunos años superarse a sí mismo, estudiar derecho y recibirse de abogado. Para poder recibir su tan anhelado título cabalgó junto con su hijo desde Hernando hasta General Deheza: unos 53 kilómetros.“Parece un simple trámite, pero es la suma de todas las emociones de todos estos años. Tiene un valor sentimental muy importante, además pedí que me fuera entregado por los veteranos de la guerra de Malvinas”, relató emocionado Medina a Telefe Córdoba.En la entrevista aclaró que su anhelo de ser abogado no era “por la salida laboral” sino por “una cuestión de realización personal”.

“Al principio lo tomé como una cuestión de realización personal. Después descubrí que la profesión es realmente apasionante, es atrapante, seguramente voy a ejercer”, dijo Medina aunque luego aseguró: “Tengo muchos años de policía y voy a continuar”.Medina contó además lo difícil que fue administrar el tiempo para poder estudiar y sostener sus tareas en las fuerzas de seguridad.El hombre realizó la carrera de abogacía que la Universidad Siglo 21 dicta en el Centro de Aprendizaje Universitario de General Deheza. Estudiaba después de trabajar y asegura que el rol de su mujer fue clave para alcanzar su sueño.“Ahora me pareció que me tocaba a mí. Era muy consciente de que esta era la última oportunidad que tenía en mi vida de hacer algo propiamente por mi, y no la desaproveché”, expresó.Carlos es un gran admirador de los veteranos de guerra y quiso que la entrega del título se lleve a cabo frente a un monumento a los Héroes de Malvinas.Según contó, su objetivo fue conjugar sus pasiones: “Los caballos, su tierra, la abogacía y los veteranos de guerra. El amor a la Patria no se puede expresar mejor y más profundamente que defendiéndola. Los soldados que tuvieron la oportunidad de defenderla lo hicieron y a mi me llena de orgullo. La causa de Malvinas es la causa nacional, la causa que nos puede unir a los argentinos”.“Estas son mis tierras, mi patria chica, el lugar en donde hace más de dos siglos están mis ancestros y donde se desarrollan mis hijos”, manifestó emocionado Medina.