Familia que chocó contra jabalí presentará demanda por casi un millón de pesos

Demanda



La familia de la ciudad de Córdoba que viajó a la localidad de Mina Clavero para pasar el fin de semana y que a su regreso chocó contra un jabalí salvaje que se les cruzó cerca del paraje El Cóndor, demandará al Estado provincial por 900 mil pesos.Contaron que cerca de las 23 viajaban en su Peugeot 208 cuando a la altura del camino de las Altas Cumbres, a un kilómetro de El Cóndor, se les cruzó un jabalí, corriendo por la ruta.Tras el impacto contra el animal, que murió en el instante, el auto disparó los airbags. Conte frenó y el auto viró, quedando en la mano contrario.El sistema eléctrico se apagó y quedaron en medio de la oscuridad. Retiraron a sus hijos hacia la banquina (dijeron que el de seis años tuvo un shock), mientras realizaban señas a los vehículos que venían circulando para evitar otro incidente.Los mismos conductores que circulaban por la ruta los auxiliaron y dieron aviso a la Policía. El matrimonio contó que el personal actuante dejó constancia de que no resultaron lesionados.A partir del hecho, la familia demandará civilmente al Estado provincial, ya que el lugar donde ocurrió el hecho es la ruta provincial 34.“El protagonista, el factor riesgoso, es un animal silvestre: el jabalí. Es una de las 100 especies exóticas más peligrosas y que se ha convertido en una plaga en Córdoba”, dijo el abogado de la familia, Carlos Nayi.El letrado consideró que al ser “propietario” de la ruta, el Estado provincial tiene “un deber de cuidado, de seguridad, independientemente de una concesionaria de servicio si la hubiere”.“¿Por qué la responsabilidad? No existe señalización alguna ni medida de seguridad que le haya permitido a este matrimonio o cualquier otro advertir la presencia de estos animales que crean riesgos, animales salvajes: fotografías, anuncios, nada de eso”, agregó.Por eso, consideró que el Estado debe responder por “los actos y omisiones es una responsabilidad directa, indelegable e intransferible”. En ese sentido, dijo que, desde su óptica, hubo una “ausencia de servicio” del Estado por supuestamente no haber “cumplido de una manera regular con sus deberes y obligaciones”“Hay una omisión de cuidado, una omisión antijurídica”, indicó y agregó que “todo indica que no es el primer accidente (de ese tipo). Ya ha habido tres anteriores”.La familia reclamará 900 mil pesos en concepto de daño moral, además de la reparación civil por el monto que resulte de no poder usar el auto para concurrir a sus trabajos, teniendo que alquilar otro. (