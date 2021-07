Vacuna en menores de 12 a 17 años: preguntas frecuentes y qué tener en cuenta

El pediatra Roberto Ariel, jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Roque

"No hemos tenido prácticamente chicos en terapia, por Covid"

Enfermedades respiratorias: Caída "vertical en la frecuencia, por otro gérmenes"

Preocupa descenso de cumplimiento en calendario habitual de vacunación

, para iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años con condiciones priorizadas, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio., en diálogo con, afirmó que en el tema vacunas hubo varios momentos, algunos de mucha escasez y ahora donde comenzó a fluir, por lo tanto, se amplió el espectro y el panorama respecto a quién se vacuna".Aquellos chicos que tienen, por su patología preexistente ya sea por cardiopatías, problemas inmunológicos, oncológicos, trasplantados y demás, recibirán prioritariamente la primera tanda de vacunas", dijo.avalando las medidas que se están tomando, dijo. Aseguran, dijo Ariel, que "la vacunación es necesaria, no urgente, aparte de, para proteger a los chicos, por el efecto 'rebaño', es decir que cuantas más personas estén vacunadas, menos circulación del virus hay, y por lo tanto menos contagios. Es una medida solidaria".Recomendó que "a cada caso especial lo, primero porque no hay tal necesidad ni urgencia y segundo porque todavía no está implementado".En este sentido, en relación a los grupos de riesgo que serán los primeros menores que recibirán la vacuna, agregó que "la logística para ver si por cada caso se necesita historia clínica, en qué horario se lo hará y demás, eso no está definido aún. Será cuestión de unos días más, seguro la semana próxima tendremos más novedades".El profesional puntualizó: "Esto de que se autorice cada vez, a chicos de menor edad, es porque no hay ninguna razón para pensar que en esos chicos vaya a tener un efecto indeseado, contraindicación o efecto colateral. Los trabajos publicados en EEUU y Europa no muestran riesgos adicionales a los de cualquier vacuna. Los efectos secundarios son el dolorcito en el brazo por el pinchazo y algunas líneas de fiebre y no mucho más de eso".Asimismo,y afortunadamente ambos evolucionaron en forma favorable. No hay porqué estar asustados con el Covid, pero es solidario, es más seguro y conveniente vacunarse".. En ese caso estamos hablando de más de 20 chicos. Pero será uno por mes, en 18 meses".Puso relevancia en que, enfermeras especializadas en terapia, pediatras, bioquímicos, técnicos de rayos y demás. Si tenemos un paciente y se genera el contacto estrecho con un paciente que disemina el virus, nos quedamos sin quien atienda a los pacientes. Si bien tenemos menor volumen de chicos internados, tenemos tanto o más trabajo que todos los años, cada vez que se revisa un chico hay que ponerse todas las medidas de protección que exceden el simple barbijo y eso hace que el trabajo sea bastante más engorroso, para el paciente, la familia y para nosotros que lo estamos tratando".El jefe de la Terapia Intensiva subrayó que las medidas que se han tomado por el Covid, como el barbijo, el distanciamiento social, lavado de manos, y otras, "han impactado en unEn chicos que en otros años, han tenido crisis de asma severas, bronquiolitis y demás, ha desaparecido prácticamente tanto en el ámbito público como el privado"., y el año pasado no tuvimos ninguno, que era una patología que nos llevaba a tener casos de chicos internados en asistencia mecánica respiratoria, de 5 a 10 chicos, permanentemente en época de otoño- invierno", detalló.Al mismo tiempo, el profesional aseveró: "de vacunas o hacer la consulta con sus pediatras de cabecera, para ponerse al día".Aclaró asimismo que "el lugar por donde se entra a vacunar, es distinto del lugar por el que entran los pacientes con enfermedades comunes y bien lejos del que ingresan los enfermos respiratorios. No debe haber miedo a concurrir a vacunarse. Hay horarios amplios para concurrir"., como así también retraso en cumplimentar con el calendario de vacunación."Eso es un efecto colateral del Covid, que es tanto o más importante que el Covid. A todas las patologías hay que prestarles atención, para no tener sorpresas desagradables".