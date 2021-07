Madre de Chano: “Sólo hay víctimas y una es mi hijo que lucha por su vida”

Marina Charpentier, la madre del músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier, quien permanece internado tras haber sido baleado en el abdomen por un policía el pasado lunes, aseguró hoy que "acá sólo hay víctimas" y una de ellas es su hijo, "que está luchando por su vida".En la puerta del Sanatorio Otamendi, donde el artista está internado en la sala de terapia intensiva, la mujer remarcó que su hijo "hace 20 años pide ayuda", al referirse a la adicción a las drogas."Hace 20 años está en tratamiento. Si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo", señaló."Quiero decir que acá no hay nadie contra nadie. No es la mamá (de Chano) contra la Policía. ¿Cómo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor que es la gente que nos cuida?", sostuvo Charpentier, visiblemente conmocionada.Y agregó: "Acá sólo hay víctimas, uno es mi hijo que está luchando por su vida, la mamá de (el policía que le disparó, Facundo) Améndola, que debe estar sufriendo como yo y todas las mamás de todos los Chanos que padecen está adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta".