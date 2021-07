Más de 100.000 jóvenes se anotaron para finalizar sus estudios secundarios

Articulación y herramientas

Nueva etapa para becas

La iniciativa nacional está dirigida a estudiantes de entre 17 y 24 años. El 43% de los inscriptos adeuda una sola materia, mientras que el 14,5% debe 7 materias o más. Para aprobarlas, deberán cursar “trayectos curriculares” de duración cuatrimestral, enfocados en los saberes prioritarios.El Plan Egresar: proyectá tu futuro, diseñado por el ministerio de Educación de la Nación para promover la terminalidad en el nivel secundario, cerró con una inscripción de 106.541 estudiantes.“Esta primera etapa, superó el objetivo propuesto de alcanzar a 80.000 alumnas y alumnos, de un universo de 400.000, que no se han recibido por adeudar materias habiendo finalizado la cursada de sus estudios entre 2016 y 2020, informaron desde la cartera.La provincia de Buenos Aires encabeza el número de estudiantes inscriptos con 37.965 alumnas/os; le sigue Córdoba con 8490; Tucumán con 6708; Santa Fe con 4900; CABA con 4840, Salta con 4462 y Mendoza con 4126.Las edades de los estudiantes están comprendidas de los 17 a los 24 años. En cuanto a los trayectos a acreditar, el 43% de los inscriptos indicó que adeuda una materia y el 16% debe rendir dos materias. El porcentaje disminuye entre quienes adeudan entre 3 y 6 materias pero aumenta nuevamente a 14,5% para quienes deben 7 materias o más.Además, entre los datos obtenidos, se destaca que del total un 88% ha solicitado la beca Egresar, un equivalente a $ 5000 mensuales que será abonado por uno o dos cuatrimestres, según la necesidad y el cumplimiento de los requisitos.Al respecto, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, señaló: “Con esta iniciativa de terminalidad de la secundaria, las y los estudiantes también se proyectan en la formación superior, tanto terciaria como universitaria. Hay una sociedad que demanda y necesita que se genere una verdadera igualdad de oportunidades. Tenemos que continuar dando pasos concretos como lo son estas herramientas”.El plan funcionará con sedes por provincias para articular junto con las escuelas y equipo de docentes y tutores. Se prevé el cursado de “trayectos curriculares” de duración cuatrimestral para poder aprobar las materias pendientes de acreditación. Los “trayectos curriculares” seleccionan, ordenan y combinan los saberes que son prioritarios. Y habrá distintas producciones parciales, individuales y grupales que garanticen el proceso de aprendizaje y evaluación de estos trayectos.En esa línea, la cartera educativa presentó el micrositio del Plan Egresar. El mismo tendrá a disposición colecciones con materiales diversos y en múltiples formatos sobre Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Los compilados (videos, podcast, documentos, software, aplicaciones, infografías, etc) están destinados tanto a docentes –como insumos para el diseño y el desarrollo de los trayectos curriculares del Plan–; como a estudiantes para que puedan acompañar el estudio, la investigación y la creación o producción en el recorrido de cada trayecto. También, cuenta con aulas virtuales modelo en la Plataforma Juana Manso con propuestas de enseñanza y hojas de ruta que orienten el desarrollo de los trayectos curriculares en todas las jurisdicciones.Este martes, se habilitó un nuevo tramo de inscripciones a las Becas Progresar y hasta el 31 de agosto para las líneas educación obligatoria (primaria y secundaria), educación superior (terciaria y universitaria) y enfermería (terciaria y universitaria). La inscripción a Progresar Trabajo continúa su curso hasta el 30 de noviembre.Además, quienes no pudieron ser adjudicatarios de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano pero que cumplieron con los requisitos, podrán acceder a la Beca Progresar por asignación directa si así lo decidieran.Pueden acceder al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos: estudiantes entre 18 y 24 años de edad cumplidos que sean alumna o alumno regular de una institución educativa; estudiantes avanzados en la carreras hasta 30 años de edad (en el caso de tener hijos menores de 18 años a cargo, el límite se extiende hasta los 35 años) y estudiantes de enfermería o poblaciones vulnerables, sin límite de edad. Los ingresos del grupo familiar de los aspirantes deben ser de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles.Quienes cumplan con los requisitos en esta segunda convocatoria percibirán 6 cuotas, de agosto a enero. Los montos mensuales asignados, según línea de beca, son: Escuela Primaria y Secundaria, $ 3600; Formación profesional, $ 3600; Nivel universitario, desde $ 3600 hasta $ 4600; Nivel terciario, desde $ 3600 a $ 3800; Enfermería universitaria, desde $ 5000 a $ 9700; Enfermería terciaria, desde $ 5000 a $ 8000.