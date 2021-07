Bajó la ocupación de camas UTI a nivel país: cómo repercute en Entre Ríos

Vacunación

A nivel país, la ocupación de camas de terapia intensiva, disminuyó. “El pico más alto se dio entre el 3 y el 16 de junio 2021 con un 91% y actualmente se encuentra en un 76%. Es decir, que tenemos un 24% de camas libres”, indicó aGuillermo Grieve, jefe de terapia del San Martín.La sociedad Argentina de Terapia Intensiva, realizó un informe sobre la ocupación de camas UTI. El monitoreo se hizo sobre un promedio de entre 4.000 y 5.000 camas.Sobre los pacientes covid en unidades de terapia intensiva, comentó que “el mayor porcentaje fue durante junio, con un 73% de pacientes en UTI. Es decir, que nos quedaba un 27% libre para tratar otras patologías. Actualmente, la curva covid está en un 36% y eso nos permite el ingreso de otros pacientes para realizar otros tratamientos”.Al respecto, el doctor comentó que solo tres provincias continúan con un alto porcentaje de ocupación de camas: Entre Ríos, San Juan y Mendoza, superan el 90%.En ese sentido, Grieve explicó que “en Entre Ríos tardó en llegar el pico de pacientes covid. Hoy cuando vemos que en otra provincia disminuye la ocupación de cama y en la nuestra no, es porque todavía estamos en el nadir, para comenzar el descenso, como ya sucedió en Buenos, Capital y otros lugares del país. Nos falta un poco de tiempo para empezar a ver la disminución de pacientes covid, que nos va a permitir ingresar otros patologías y tratamientos”.Se supo, que el 72.5% de pacientes internados no estaba vacunado. Un 21.0% tenía la primera dosis y el 6.4 estaba inoculado con las dos dosis.Al respecto, el jefe de terapia del San Martín dijo que “en cinco meses bajamos considerablemente la edad promedio de pacientes internados por covid. El último corte que hicimos, relevó que el rango etario era de 45 años 10 más o menos. Esto que quiere decir, que el mayor porcentaje de pacientes internados, con alto flujo en asistencia respiratoria mecánica, son pacientes más jóvenes, que tal vez, no les había llegado el turno para vacunarse”.En ese sentido, destacó que “el nivel de internación de personas adultas mayores, disminuyó en parte porque hay más cuidados y en parte porque están vacunados”.