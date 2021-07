El orgullo de los padres de Ana Gallay: “Ha hecho muchos esfuerzos para llegar”

Foto: Ana Gallay

Foto: Bocha y Silvina

Ana Gallay, nacida en Nogoyá, está disputando sus terceros Juegos Olímpicos junto a Fernanda Pereyra, en la categoría de Beach Vóley. Es profesora de educación física y en el año 2015 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.dialogó con “Bocha y Silvina”, los padres de Ana recordaron sus inicios en el deporte y cómo están viviendo la competencia que se disputa en Tokio. Además mencionaron que los pone contentos el costado solidario de la deportista que también colabora con merenderos y otras causas solidarias.Orgullosos de su hija, contaron que independiente de la hora que juegue, “siempre estamos ahí, al pie del cañón”; y luego de cada participación se comunican con su hija. “Siempre le manifestamos nuestro apoyo”, expresaron.Sobre cómo viven cada partido, Silvina afirmó: “Se sufre de más” y analizó el encuentro en el cual la dupla argentina cayó ante Canadá: “El primer set estuvo muy bueno, pero el segundo, no sé qué pasó, estuvo flojo. Estábamos con la familia y no podíamos creer cómo lo tiraron al suelo”.Sobre los inicios de Ana en el deporte, su mamá recordó que cuando era chica “nunca tocó una muñeca, siempre estaba con la pelota, desde chiquita. Nos jodía la siesta porque estaba continuamente golpeando en la pared, sola”. Tampoco miraba los dibujitos, miraba un partido de fútbol o un deporte cualquiera, acotó su padre.Por otra parte, Silvina expresó que recién está cayendo que su hija “tiene tres Olímpicos” en su haber: Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020. “Fue una chica criada en el campo y es impresionante que haya llegado a esto, ha hecho muchos esfuerzos para llegar y no cualquiera lo logra. También hizo natación, básquet y fútbol. El deporte siempre ha estado en ella y siempre la hemos acompañado”.