Trabajadores de Sanidad realizarán un nuevo paro esta semana

Trabajadores de la Sanidad de todo el país iniciaron un nuevo plan de lucha la semana pasada, luego de que venciera –sin llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias– la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la Nación. El primer paro en este marco se realizó el viernes pasado, 23 de julio, bajo la modalidad de 4 horas por turno.



Ahora la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) –a la que pertenece el gremio entrerriano– decidió profundizar las acciones y llamó a un paro total por 24 horas.



“Después del paro del 23 de julio las negociaciones continúan estancadas y resulta necesario insistir con las medidas de acción directa para alcanzar la renovación de los convenios colectivos de trabajo”, remarcó la entidad en un documento. “No resignaremos nuestro salario”, apuntó y además aseveró: “Nuestro reclamo es irrenunciable”.



Por su parte, ATSA Entre Ríos sostuvo: “Quedó demostrado que nuestro reclamo es justo y legítimo, no es una cuestión de merecimiento, somos trabajadores con un valor irrenunciable”. Por eso aseguró que seguirán “visibilizando la situación crítica” que atraviesan “todos los trabajadores del sector asistencial en el país”.



“Nuestro Plan de lucha continuará hasta lograr la recomposición salarial. No vamos a aflojar”, subrayó.



El viernes pasado, en el marco del paro, los trabajadores de la Sanidad entrerriana realizaron una multitudinaria movilización hasta la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (ACLER), cuyo presidente, Víctor Lozze, “es integrante de unas de las cámaras que tiene que firmar las paritarias de Sanidad”, indicó la entidad sindical.



Este año el sector de la Sanidad todavía no obtuvo ninguna actualización salarial, ya que las negociaciones paritarias correspondientes al 2021 están trabadas porque las cámaras empresarias aducen no poder hacer frente a los aumentos salariales. Fatsa reclama un 45% de suba salarial en cuatro tramos: 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en octubre y 5% en enero de 2022. (APF)