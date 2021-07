Descubrió a su esposa con su mejor amigo y ahora, habló la mujer del amigo

Sociedad En la previa del Día del Amigo descubrió a su esposa con su mejor amigo en hotel

“Lo va a ver Liliana”

DESCUBRIÓ A SU MUJER INGRESANDO A UN HOTEL CON "ANTONIO" SU AMIGO.

El video es viral en las redes, ocurrió en el Parque 9 de Julio TUCUMÁN. Publicado por Acontecimientos Aguilares en Domingo, 18 de julio de 2021

Descargo de Liliana

La libertad de Liliana

En la previa del Día del Amigo, el video de una infidelidad se hizo viral en todo el país. El hecho ocurrió en Tucumán, cuando un hombre filmó a su esposa entrando a un hotel alojamiento junto a su mejor amigo."Todos van a ver esto. Entrando al hotel a 50 metros del parque. Andate con Antonio, viví toda tu vida con él", se escucha decir al protagonista del escándalo, que rápidamente se replicó en las redes sociales.Quien filma la situación es justamente el esposo de la mujer, quien aparentemente estaba por ingresar a un albergue transitorio con su amigo.En ese momento, al ser descubiertos, la pareja comienza a discutir: “Te encontré entrando al hotel con mi amigo”.La mujer, notablemente molesta, le responde: “Quedate con la casa, quédate con todo”.Y él le reprocha: “Yo te encontré entrando con Antonio, con mi amigo. Esto también va a ver la Liliana. Todos se van a enterar”.Tal fue así la repercusión, que horas después se conoció el testimonio de la otra víctima del amorío. Se trata de Liliana, esposa de Antonio, el hombre que fue pescado in fraganti por entrar a un "telo". La mujer envió una foto al medio Rioja Web Noticias junto a un descargo escrito."Les envío mi foto para que todos vean una realidad. Los maridos siempre buscan la más fácil y no la más buena”, dice primero. Y luego agrega: "Esta mujer que sale en el video, se llama Gabriela y siempre fue una roba maridos, ya trae una trayectoria de chajá. Lo que a ella más le interesa, es la moto Tornado que tiene Antonio y que esa moto, fue adquirida bajo matrimonio conmigo".Después Liliana reflexionó: "Hoy puedo juntarme con mis amistades, comer junto a ellas, puedo pasear con mis familiares y es más... hasta pude conseguir un trabajo. Mi mensaje es que toda mujer se tiene que valorar sola sin esperar de un marido que lo haga. El día de la filmación del video, yo estaba comiendo en casa de unas amigas, mientras que Antonio, Gabriela y Sergio andaban en la policía con denuncias y todo"."Hoy soy una nueva mujer y me decidí a vivir y ser feliz. La mayoría de los hombres, buscan la más fácil... no las buenas mujeres”, cerró la mujer.