Ante los derrumbes por la bajante, harán un monitoreo de la costa en Rosario

Foto 1/4 Crédito: La Capital Foto 2/4 Crédito: La Capital Foto 3/4 Crédito: La Capital Foto 4/4 Crédito: La Capital

Durante toda la jornada de ayer, la Intendencia de Rosario junto a expertos en cálculo estructural, terminaron de delinear el nuevo comité de gestión para monitorear la costa rosarina, ante los efectos de la bajante del Paraná y los derrumbes que esto genera. Hoy, a las 15.30, se ampliará la mesa de consultas con la participación del intendente Pablo Javkin y de representantes de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos de Rosario. “Tenemos dos escenarios: el urgente para garantizar la seguridad de la franja costera y otro que cuente con un diagnóstico, y los anteproyetos que permitan encontrar una solución de fondo”, le dijo anoche a La Capital el coordinador general de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi.



Tras el derrumbe de toda la lonja que bordea las escalinatas del Parque España y el empedrado lindero al acceso del Teatro Príncipe de Asturias, a la altura de calle Mitre; los encuentros para abordar el problema de los colapsos de las zonas costeras tuvieron un lunes vertiginoso.



Si bien las autoridades aclararon que el edificio que alberga al Colegio Parque España, el centro cultural y otros anexos no está en riesgo las consultas llevaron a los funcionarios a expertos en la materia. Ayer, el propio secretario de Obras Públicas, José Luis Conde piloteó estos encuentros junto a Biazzi con técnicos de su repartición y una serie de profesionales de amplia trayectoria en el cálculo estructural y quienes participaron en la empresa que concretó el complejo Parque España.



“Hicimos una primera evaluación y mañana (por hoy) a las 15.30 vamos a concretar una reunión ampliada junto al intendente, Obras Públicas, Planeamiento y profesionales de los Colegios de Ingeniería y de Arquitectos.



“Lo urgente es garantizar la seguridad estructural de la zona para tomar nuevos recaudos si así se requiriese. Y, a su vez, avanzar en una evaluación para soluciones más de fondo a largo plazo, que seguramente van a requerir obras de mayor envergadura. A tal efecto, es importante el acompañamiento tanto del gobierno provincial como de Nación y el aval de la declaración de la emergencia hídrica”, puntualizó Biazzi.



Comité de gestión



Este nuevo comité de gestión de riesgo “lo vamos a enfocar con los sectores de las secretarías de Obras Públicas y Planeamiento, Defensa Civil y las áreas que se dediquen a evaluar todo lo que tenga que ver no sólo con este punto focalizado del desmoronamiento, sino de pensar en identificar zonas con características similares donde puede haber potencial de daños. Y así ampliar las miradas sobre la costa”, destacó Biazzi.



Cabe destacar los dichos a La Ocho del ingeniero Juan Carlos Rosado, un experto en suelos, que ante la bajante histórica del Paraná (que ya se estima podría durar muchos meses) “podría modificar la relación de la ciudad con la costa”, y consideró que habrá que hacer obras de adecuación a la nueva realidad”.



“Si la bajante viene para quedarse mucho tiempo, habrá que hacer obras de adecuación a la nueva realidad de la costa. Por ejemplo, la toma de agua de Rosario tendrá que buscar un punto de extracción más cerca del veril del canal, porque no tiene profundidad para garantizar la calidad del agua. Además, al tener que bombear el agua desde un punto más bajo hacia la planta de potabilización se necesitará más energía o bombas más poderosas”, dijo para alertar: “la relación entre la ciudad y su costa se modificará. El río es una cosa viva. Hay que ver cuánto dura este fenómeno, pero si se prolonga indudablemente tendremos que hablar de un cambio de paradigma en esa relación”.



Voces de alerta



La advertencia también la había efectuado en este diario, el ingeniero especializado en construcciones portuarias y personal técnico del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), Matías Palma, al señalar que el impacto de la bajante sobres las estructuras y muelles se puede replicar en la mayor parte de la ribera, desde Puerto Norte hasta la Estación Fluvial, a excepción de los 400 metros que se apuntalaron con una obra en 2008.



“La bajante del río fue erosionando el pie de esa rambla y provocó el desplome de toda esa franja”, explicó Palma y agregó que “esto puede suceder en el resto de la costa central, porque la mayor parte está levantada sobre la barranca. La problemática se debe a una inestabilidad en la barranca, agraviada por la bajante del río”.



En cuanto a la zona potencialmente más delicada, Palma la ubicó en la zona que va desde el parque España hacia el norte, “donde la mayor parte de la costa se levantó sobre la barranca, por lo cual podría correr la misma suerte que la explanada que cedió el viernes, que también estaba sobre la rambla. Es más alta y podría ceder una parte y no toda la explanada”, precisó.



El experto también brindó tranquilidad cuando aseguró que el anfiteatro del parque España, al igual que el centro cultural y el resto de la edificación se asientan en estructuras independientes de la barranca, con pilotes de hormigón.



Palma también aclaró ante La Capital :”Desde el CEC hasta la Fluvial no hay peligro de desmoronamiento pero sí de hundimiento a causa de socavones”.



“El Paraná es un curso de agua natural que está en movimiento”, por eso la costa necesita un monitoreo permanente”, cerró Palma.



Assa pondrá dos nuevas bombas en la planta

El presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán, anunció ayer que la empresa contará con 170 millones de pesos extras para concretar obras destinadas a sostener el servicio de agua potable frente a la histórica bajante del río Paraná, como resultado de la declaración de “Emergencia Hídrica” por parte del gobierno nacional.



“A través de esos recursos en las próximas semanas estaremos instalando dos nuevas bombas suplementarias en la toma de la planta potabilizadora Rosario, y en vista a la temporada estival vamos a renovar una de las bombas más grandes que tiene la planta”, anticipó el titular de Aguas.



Assa también efectuó adaptaciones en otras plantas potabilizadoras. Morzán precisó que “debemos compensar la pérdida de capacidad que pueden sufrir en los próximos meses las bombas que tenemos instaladas y las que fuimos sumando a lo largo de este año y medio de inversiones de la provincia y de trabajo de nuestro personal para afrontar la constante bajante de nuestros ríos. Hasta ahora el resultado ha sido satisfactorio porque no tuvimos afectaciones del servicio, pero debemos redoblar el esfuerzo porque los pronósticos anticipan que la bajante puede sostenerse ya entrada la primavera, cuando las térmicas alientan un mayor consumo de agua potable”.



En Rosario la instalación de dos nuevas bombas en un pontón que está ubicado al lado de la toma principal en la planta de Arroyito, se concretará en agosto y se renovará una de las bombas más grandes del sistema, ya no sobre el río sino en la sala de bombeo ubicada dentro de la planta potabilizadora.



Morzán aclaró que la empresa intentará por todos los medios evitar restricciones en el suministro pero recalcó que para ello es imprescindible el aporte de los usuarios en “un uso responsable y solidario”. (La Capital)