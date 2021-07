Dos entrerrianos sin Mundial de Atletismo: Argentina no presenta equipo

Foto: Sebastián Tomassi

Foto: Dylan Van der Hock

??Una vez más, gracias Argentina??

Me invade la bronca y quebrado por dentro, después de tanto esfuerzo, planificación,... Publicado por Dylan Van Der Hock en Domingo, 25 de julio de 2021

Mientras la atención está puesta en lo que sucede en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) comunicó su determinación de no participar al Campeonato Mundial U20 de Nairobi (Kenia) que se desarrollará entre el 17 y el 22 de agosto.Esta decisión le impedirá competir a cinco atletas de nuestro país que ya estaban clasificados, entre ellos dos entrerrianos: el concordiense Dylan Van der Hock en los 3000 metros con obstáculos y el uruguayense Sebastián Tomassi en Lanzamiento de martillo. Los otros perjudicados por la medida son los velocistas: Tomás Mondino y Bautista Diamante (100 y 200 metros llanos) y la garrochista Luciana Gómez Iriondo (Salto con garrocha).A modo explicativo, en el Boletín Informativo N° 24/21 fechado el 24 de julio, CADA señaló: “La falta de garantías sobre la salida y regresos de los vuelos, se constituye en el impedimento más fuerte, más los altos costos de los pasajes que superan diez veces los valores normales para los argentinos, determinan esta situación. Tampoco podemos tener ninguna garantía de institución alguna para enviar sin riesgos una delegación al exterior. Pues las autoridades especificas del orden nacional de deportes y de salud así lo indican. Es de público conocimiento que numerosos deportistas se encuentran demorados en el exterior y todavía es incierto el regreso de parte de los atletas olímpicos”. Y señaló: “La CADA ha venido realizando numerosas gestiones ante todos los organismos necesarios para poder solucionar la presencia en el mundial, pero las actuales circunstancias hacen imposible tal cometido y no tenemos las garantías necesarias para la mencionada participación. Lamentablemente los jóvenes de la categoría U-20 que no pudieron disputar durante el año 2020 el mundial, porque no se realizó, tampoco podrá ser este año, si podrían estar en el Campeonato Mundial U-20 Cali 2022 varios de ellos, y ya se está trabajando para que puedan estar en el Sudamericano U-18 los que corresponden por edad, en el Panamericano U-20, en el Sudamericano U-23 y en el Panamericano U-23, siempre que mejoren las actuales condiciones”.Quien no tardó en manifestar su malestar fue el concordiense Dylan Van der Hock, una de las promesas de las pruebas de pista., posteó.Y continuó: