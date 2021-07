El Ratón Pérez no llevó el diente y la reprendió por “la falta de cuidado”

Una usuaria de Twitter compartió una nota firmada por el clásico personaje infantil recolector de dientes, el Ratón Pérez, en la que le explicaban a una nena por qué no podían dejarle dinero.Este domingo, la usuaria @TeneisMe publicó en Twitter una carta manuscrita en la que el Ratón Pérez le explicaba a una nena llamada Elisa por qué no había podido dejarle dinero por su diente. Y para peor, junto al texto le devolvieron la pieza dental.“Hola Elisa, me da gusto saber de vos. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas (comida), de espagueti y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto Elisa. ¡Cuidate! Atentamente, El Ratón Pérez”, se puede leer en la carta publicada en Twitter.El posteo tuvo mucha repercusión entre los usuarios, uno de los cuales consideró que obligar a una niña a hacer algo que no quiere no es la mejor manera de educarla y agregó que predicar con el ejemplo y lograr que creen el hábito de lavarse los dientes hasta que lo incorporen.