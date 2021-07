Marketing de contenido: una estrategia necesaria para las marcas

¿Qué beneficios te da el marketing de contenido?

Canales de distribución

El marketing digital para las marcas dejó de ser una tendencia para convertirse en una obligación. Pero para mantenerse relevante no solo es necesario aparecer en internet sino también buscar maneras de destacarte y ser atractivo para tus potenciales clientes. En eso brilla el marketing de contenido , una manera más natural de llegar a tu público objetivo.La idea de tener contenidos relevantes es que puedan darse cuenta del valor que brinda tu producto o servicio. Que se sienta de manera natural, no como algo publicitario sino que muestre la utilidad que tendrá para los consumidores. Ese beneficio será lo más resaltante, será el plus que hará que el contenido sea compartido con sus contactos.La compra del producto o utilizar el servicio será simplemente la consecuencia de este proceso. Ayudar a cubrir una necesidad, sobrepasar las expectativas y dar un contenido útil. El contenido ahora es lo que manda. Incluso un estudio del Content Marketing Institute, señala que el 56% de las empresas consideran que ha sido esta su área de mayor crecimiento, la del marketing de contenido.Hay varias razones por las que debes apostar por esta herramienta. Una de las más importantes es que la creación de contenido relevante va a aumentar el tráfico hacia tu página web. La idea siempre es estar en la primera página de búsqueda en Google, pero para ello también debes crear notas de manera seguida para que tengas aún más éxito.Como efecto también genera brand awareness . Es decir, que más personas van a conocer tu marca y también los productos o servicios que ofreces. Alguien que ingresa seguido a tu página para leer tu contenido porque le parece útil y beneficioso, va a sentir más seguridad y confianza en comprarlo. Ese conocimiento previo es vital.Si ya te conocen, generas engagement con las personas. Tienen una mirada positiva, que también se puede ver trasladada en las redes sociales donde le darán me gusta a las publicaciones, también pueden compartirlas o comentar. Este tipo de interacción crea una imagen positiva.Otra manera también de educar al mercado es responder las dudas comunes que pueden tener los potenciales clientes. Escoger estos temas puede hacer que la balanza finalmente se incline hacia tu lado.Tan importante como crear el contenido es también saber donde distribuirlo. Puede ser en el blog de tu página web, algo que es muy efectivo. Además, todas las visitas que van hacia tu página serán propias, no como en el caso de las redes sociales. Las empresas que publican en su blog tienen hasta casi cuatro veces más visitas.En esta época, igual es determinante aparecer en las redes sociales. Incluso, las empresas gastan cada vez más en su presupuesto para promocionar sus publicaciones y es una tendencia que seguirá en aumento. Puedes dirigirlos a tu página web o también buscar otras opciones como son los videos, que cada vez son más consumidos.Finalmente, realizar e-books, tener plantillas y ese tipo de material que es valioso, ayuda a tener autoridad. Algunos también apuestan por páginas webs interactivas y otras herramientas como infografías. Lo cierto es que el marketing de contenido llegó para quedarse y se le tiene que prestar mucha atención.